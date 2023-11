Japan se ruimte-opstart Ispace om 'n tweede sending na die maan te loods

By

Die Japannese ruimte-opstartonderneming Ispace Inc. maak gereed vir sy tweede poging om 'n rover op die maan te land nadat sy aanvanklike missie misluk het. Die maatskappy beplan om die tweede sending in die winter van 2024 te loods, met behulp van 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl.

Ispace se uitvoerende hoof, Takeshi Hakamada, het die belangrikheid van die data en ervaring wat met die eerste poging opgedoen is, beklemtoon, ondanks die feit dat hy nie 'n suksesvolle maanlanding behaal het nie. Die komende missie, genaamd 'Resilience', sal verskeie loonvragte dra, insluitend 'n waterelektroliseerder, 'n voedselproduksie-eksperimenteringsmodule, 'n diepruimtesonde, 'n gedenkmetaalplaat gebaseer op die Japannese anime-reeks Gundam, en 'n mikro-rover wat deur Ispace ontwikkel is. .

Hierdie mikro-rover, wat ongeveer 5 kilogram weeg en 26 sentimeter lank staan, sal toegerus wees met 'n hoëdefinisie-kamera om maanoppervlakbeelde vas te lê en 'n graaf om maanrotse te versamel. Ispace beoog om by te dra tot NASA se Artemis-program, wat daarop fokus om ruimtevaarders na die maan terug te keer.

Die mislukking van Ispace se eerste missie in April was ongetwyfeld 'n terugslag vir die maatskappy se ambisies in die kommersiële ruimtebedryf. Die komende Mission 2 sal egter verbeterings insluit, insluitend sagteware-validering, 'n uitgebreide landingsimulasiereeks en bykomende veldtoetsing van radarsensors om missie-akkuraatheid te verbeter.

Ispace, wat in 2010 gestig is, beoog om 'n maan-nedersetting teen 2040 te skep en beplan om inkomste te genereer deur goedere en toerusting na die maan te vervoer. Die tweede missie plaas Ispace in kompetisie met ander maatskappye wat meeding om die eerste kommersiële maanlanding te bereik.

Namate belangstelling in maanverkenning toeneem, het uitdagings soos 'n tekort aan vuurpyle met loonvragvermoë ontstaan, wat probleme vir sommige maatskappye veroorsaak het om hul lanseringsplanne uit te voer. Die hernieude belangstelling in maanverkenning, na suksesvolle sendings deur lande soos Indië, dui egter op die potensiaal vir verdere vooruitgang.

vrae

1. Wanneer is Ispace se tweede sending na die maan geskeduleer?

Ispace beplan om sy tweede sending in die winter van 2024 te loods.

2. Watter loonvragte sal op die komende sending gedra word?

Die komende missie, genaamd 'Resilience', sal verskeie loonvragte dra, insluitend 'n waterelektroliseerder, 'n voedselproduksie-eksperimenteringsmodule, 'n diepruimtesonde, 'n gedenkmetaalplaat gebaseer op die Japannese anime-reeks Gundam, en 'n mikro-rover wat deur Ispace ontwikkel is. .

3. Watter verbeterings sal in Ispace se tweede missie geïnkorporeer word?

Die tweede missie sal verbeterings insluit soos sagteware-validering, 'n uitgebreide landingsimulasiereeks, en bykomende veldtoetsing van radarsensors om missie-akkuraatheid te verbeter.

Bronne:

– [Japan se ruimte-opstart Ispace sal sy tweede sending na die maan loods](https://www.reuters.com/business/japans-space-startup-ispace-launch-second-mission-moon-2021-11-11/ )