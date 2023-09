Mikroplastiek wat in wolke gevind word en hul impak op klimaat

Navorsers in Japan het bevestig dat mikroplastiek, gedefinieer as plastiekdeeltjies onder 5 millimeter, in wolke voorkom. Hierdie ontdekking dui daarop dat mikroplastiek die klimaat kan beïnvloed op maniere wat nog nie ten volle verstaan ​​word nie. Die studie, gepubliseer in Environmental Chemistry Letters, behels die versameling van watermonsters uit die newels wat die pieke van Mount Fuji en Mount Oyama omhul. Die monsters is toe met behulp van gevorderde beeldtegnieke ontleed om hul fisiese en chemiese eienskappe te bepaal.

Die navorsers het bevind dat die mikroplastiek in die lug nege verskillende soorte polimere en een soort rubber bevat, wat in grootte wissel van 7.1 tot 94.6 mikrometer. Elke liter wolkwater het tussen 6.7 en 13.9 stukke plastiek bevat. Van besondere kommer was die oorvloed van "hidrofiele" of waterliefhebbende polimere, wat daarop dui dat hierdie deeltjies 'n beduidende rol speel in vinnige wolkvorming en, gevolglik, klimaatstelsels.

Hoofskrywer Hiroshi Okochi van Waseda Universiteit het gewaarsku dat indien die kwessie van plastiek-lugbesoedeling nie proaktief aangespreek word nie, dit in die toekoms onomkeerbare en ernstige omgewingsgevolge kan hê. Mikroplastiek wat die boonste atmosfeer bereik, word afgebreek wanneer dit aan ultravioletstraling van sonlig blootgestel word, wat bydra tot kweekhuisgasvrystellings.

Die vervoermeganismes van mikroplastiek het onduidelik gebly, maar hierdie studie verskaf nuwe insigte oor hul teenwoordigheid in wolkwater. Boonop dui opkomende bewyse daarop dat mikroplastiek 'n reeks impakte op menslike gesondheid het, insluitend uitwerking op hart- en longgesondheid, kankerrisiko's en wydverspreide omgewingskade.

Hierdie navorsing beklemtoon verder die dringende behoefte om die kwessie van mikroplastiekbesoedeling en die potensiële gevolge daarvan vir beide die omgewing en menslike welstand aan te spreek.

Bronne:

– Omgewingschemiebriewe

- Waseda Universiteit