JAXA en ISRO werk saam aan Lunar Rover-sending na Suidpool

Die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap (JAXA) werk saam met die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) op 'n sending na die maan se suidpool. Die sending, wat geskeduleer is om in 2025 te lanseer, sal behels dat JAXA die lanseervoertuig en 'n maan-rover verskaf, terwyl ISRO die sending se lander sal bou. Die doel van die sending is om die hoeveelheid en kwaliteit van maanwater te ondersoek, wat 'n waardevolle hulpbron vir toekomstige maan menslike aktiwiteite kan wees.

Die maan-rover, tans in die basiese ontwerpfase, sal outonoom wees en toegerus wees met wetenskaplike loonvragte. Dit sal na water soek en in die maanoppervlak kan boor om monsters vir ontleding vas te vang. Dit is 'n uitdagende taak, aangesien die vervoer en maneuvering van 'n rover op die maan, terwyl gewigsbeperkings nagekom word, noukeurige beplanning en ingenieurswese verg.

Benewens JAXA en ISRO se bydraes, sal wetenskaplike loonvragte van ander agentskappe ook gestuur word. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) sal 'n eksosferiese massaspektrometer verskaf om gasdruk en chemiese vingerafdrukke op die oppervlak te evalueer, en NASA sal 'n neutronspektrometer bydra om waterstof onder die oppervlak te soek.

Die ontdekking van water op die maan se suidpool kan aansienlike implikasies hê vir toekomstige maanverkenning en menslike aktiwiteite. Water kan moontlik as 'n bron van energie gebruik word, wat die soektog na water op die maan 'n prioriteit vir baie nasies maak.

Ander maansendings word ook in die komende jare beplan. Indië het onlangs die suksesvolle Chandrayaan-3-maanlandingsending van stapel gestuur, terwyl Rusland se Luna-25-landingsending 'n mislukking in die gesig gestaar het. China beoog om die eerste monsters ooit van die ander kant van die maan te bekom en dit in 2024 na die aarde terug te stuur. Daarbenewens sal NASA se Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-program en 'n Japannese kommersiële ruimtetuig volgende jaar meer sendings na die maan stuur.

In die algemeen is die samewerking tussen JAXA en ISRO op die maan-rover-sending 'n belangrike stap vorentoe in maanverkenning. Die sending se fokus op wateropsporing en -analise kan waardevolle insigte vir toekomstige sendings verskaf en die weg baan vir volhoubare menslike aktiwiteite op die maan.

