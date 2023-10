Japannese opstart EX-Fusion om tegnologie vir ruimte-rommelopsporing te toets

Die Japannese beginonderneming EX-Fusion gaan 'n ooreenkoms met die Australiese ruimtekontrakteur Electro Optic Systems (EOS) aangaan om veldtoetse uit te voer vir hul tegnologie wat daarop gemik is om klein stukkies ruimterommel in die Aarde se wentelbaan op te spoor. Die Osaka-gebaseerde maatskappy, wat spesialiseer in lasers, sal 'n memorandum van verstandhouding met EOS onderteken tydens 'n reis na Australië deur Yasutoshi Nishimura, Japan se Minister van Ekonomie, Handel en Nywerheid.

Die samewerking tussen EX-Fusion en EOS kom as 'n reaksie op die groeiende kommer oor ruimterommel. Met 'n toenemende aantal satelliete en ruimtetuie wat na die ruimte gelanseer word, is daar 'n ooreenstemmende toename in die hoeveelheid rommel wat agterbly. Hierdie ruimte-rommel hou 'n beduidende bedreiging in vir bestaande satelliete en toekomstige bedrywighede in die ruimte.

Daar word verwag dat EX-Fusion se tegnologie lasers sal gebruik om hierdie klein ruimterommelfragmente presies op te spoor en te monitor. Deur hul beweging akkuraat te identifiseer en na te spoor, kan dit waardevolle data aan ruimteagentskappe en satellietoperateurs verskaf, wat hulle in staat stel om potensiële botsings te vermy en die ruimte-omgewing beter te bestuur.

Die memorandum van verstandhouding is 'n belangrike stap in die rigting van die ontwikkeling en ontplooiing van hierdie tegnologie. Dit beklemtoon die belangrikheid van internasionale samewerking in die aanspreek van die uitdagings wat ruimterommel stel. Die veldtoetse sal 'n geleentheid bied om die doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van EX-Fusion se opsporingstegnologie in werklike toestande te evalueer.

Die vennootskap tussen EX-Fusion en EOS illustreer ook die rol van beginners om innovasie in die ruimtebedryf aan te dryf. Deur hul kundigheid en tegnologieë te benut, kan opstartondernemings soos EX-Fusion bydra tot die ontwikkeling van voorpunt-oplossings wat sommige van die dringendste kwessies in ruimteverkenning aanspreek.

Met die ondertekening van die memorandum van verstandhouding neem Japan 'n belangrike stap om 'n sleutelspeler te word op die gebied van die opsporing en bestuur van ruimterommel. Hierdie samewerking skep 'n presedent vir toekomstige vennootskappe en internasionale samewerking om die risiko's verbonde aan ruimterommel te versag.

Bronne: Nikkei