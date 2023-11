Verken die geheime van galaktiese geboorte: onthulling van die geheime van die M83 Galaxy

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het weereens 'n betowerende beeld vasgelê wat die verborge geheime van die kosmos onthul. Deur sy kragtige Mid-Infrared Instrument (MIRI) het die teleskoop 'n buitengewone spiraalsterrestelsel bekend as M83, of NGC 5236, geklik. M15, wat ongeveer 83 miljoen ligjare van ons planeet af geleë is, het 'n fokuspunt geword vir wetenskaplikes wat die enigmatiese proses van stergeboorte.

JWST se MIRI onthul die sterrestelsel se boeiende kenmerke en gebruik infrarooi lig, wat dit toelaat om die heelal buite die omvang van menslike visie waar te neem. Die beeld vertoon lewendige blou skakerings in die middel, wat streke aandui wat met talle sterre binne M83 verryk is. Heldergeel strepe deurkruis grasieus die sterrestelsel, wat die vorming van nuwe sterre verteenwoordig wat soortgelyk is aan hemelse kwekerye. Intussen beklemtoon oranje-rooi spatsels gebiede wat volop is in spesifieke koolstof-gebaseerde molekules, kundig opgespoor deur MIRI.

Om dieper insigte te kry in die vorming en invloede van sterre binne sterrestelsels, het wetenskaplikes begin met 'n merkwaardige program genaamd FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters). Deur op M83 en vyf ander unieke sterrestelsels te fokus, poog hierdie baanbrekende inisiatief om die ingewikkelde meganismes onderliggend aan stergeboorte te begryp. Sterre terugvoer, 'n term wat verwys na die vrystelling van energie van sterre na hul omliggende omgewings, speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van die tempo van stervorming. Die Europese Ruimte-agentskap se amptelike verklaring beklemtoon die belangrikheid daarvan om sterterugvoer te begryp, aangesien dit die konstruksie van akkurate universele modelle van stergeboorte moontlik maak.

Deur omvattende studies van hierdie dinamiese verhouding poog wetenskaplikes om hul bestaande modelle te verbeter en dieper begrip van stergeboorte en -groei te verkry. Voor M83 is die JWST aangewend om 'n ander noemenswaardige sterrestelsel, M51, te ondersoek as deel van die FEAST-program. Gewapen met die buitengewone vermoëns van die JWST, gaan wetenskaplikes voort om die geheimenisse van ons uitgestrekte heelal te ontsluit en lig te werp op die diepgaande verskynsels wat ons kosmiese landskap vorm.

FAQ

Wat is M83-sterrestelsel?

M83, ook aangewys as NGC 5236, is 'n spiraalsterrestelsel met 'n kenmerkende staafagtige struktuur in sy middel. Dit is ongeveer 15 miljoen ligjare van die aarde af geleë en het die nuuskierigheid van wetenskaplikes geprikkel weens sy potensiële insigte in die proses van stervorming.

Hoe neem MIRI sulke foto's vas?

Die Mid-Infrared Instrument (MIRI) van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik infrarooi lig om beelde vas te lê wat die omvang van menslike visie oorskry. In die geval van die M83-beeld beklemtoon die helderder blou streke gebiede met hoë sterdigtheid, terwyl die geel strepe streke aandui waar nuwe sterre vorm. Die oranje-rooi spatsels dui op die teenwoordigheid van spesifieke koolstof-gebaseerde molekules wat deur MIRI opgespoor is.

Wat is die FEES-program?

Die FEEST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters)-program is 'n inisiatief wat daarop gemik is om die ingewikkelde proses van stervorming en die uitwerking daarvan op sterrestelsels te verstaan. Deur sterrestelsels soos M83 te bestudeer, kan wetenskaplikes hul modelle verbeter en 'n dieper begrip van die geboorte en groei van sterre kry. Die program ondersoek ook die konsep van sterterugvoer, wat verwys na die vrystelling van energie van sterre in hul omgewing.