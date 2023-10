Nuwe besonderhede oor die Orionnewel onthul deur James Webb Telescope

Die James Webb-ruimteteleskoop het verstommende nuwe beelde van die Orion-newel vasgevang, wat lig werp op sy samestelling en die hemelse voorwerpe wat dit bevat. Sterrekundiges is lank reeds gefassineer deur die Orionnewel vanweë sy ryk verskeidenheid hemelliggame, insluitend planeetvormende skywe en bruin dwerge.

Sterrekundiges Samuel G. Pearson en Mark J. McCaughrean het hul studie gefokus op die Trapesium-groepering, 'n streek binne die Orionnewel wat gevul is met duisende jong sterre. Hulle het 'n interessante ontdekking tydens hul navorsing gemaak - planeetagtige voorwerpe met massas wat wissel van 0.6 tot 13 keer dié van Jupiter. Hierdie voorwerpe, genoem Jupiter Mass Binary Objects of JuMBO's, daag bestaande astronomiese teorieë uit.

Die sterrekundiges het 40 pare JuMBO's en twee drievoudige stelsels geïdentifiseer, wat almal om mekaar wentel op 'n afstand van ongeveer 200 keer dié tussen die Aarde en die son. Die voorwerpe is jonk, net sowat 1 miljoen jaar oud, en vertoon temperature wat wissel van 1,000 2,300 tot XNUMX XNUMX grade Fahrenheit. Hierdie waarneming dui daarop dat die JuMBO's relatief nuut is in astronomiese terme.

Die teenwoordigheid van JuMBO's in die Orion-newel het wetenskaplikes verbaas. Hierdie voorwerpe wat alleen in die ruimte sweef, gaan teen huidige modelle van ster- en planeetvorming in. Pearson sê: "Daar is iets fundamenteel verkeerd met óf ons begrip van planeetvorming, stervorming, óf albei." Die ontdekking beklemtoon die behoefte aan verdere waarnemings en modellering om die bestaan ​​van hierdie voorwerpe te verduidelik.

Die James Webb-ruimteteleskoop, met sy ongekende infrarooi sensitiwiteit, het waardevolle data verskaf vir sterrekundiges wat die Orionnewel bestudeer. Die teleskoop se waarnemings het nuwe weë vir navorsing oopgemaak en kan waardevolle insigte in die atmosferiese samestellings van JuMBO's lewer. Geskeduleerde waarnemings van die newel in 2024 bied die belofte van verdere onthullings en 'n dieper begrip van hierdie geheimsinnige voorwerpe.

Oor die algemeen het die jongste beelde van die James Webb-ruimteteleskoop ons kennis van die Orionnewel uitgebrei en interessante vrae oor die vorming van hemelliggame laat ontstaan. Verdere verkenning en ontleding sal nodig wees om die raaisels wat deur die JuMBO's in hierdie fassinerende gebied van die ruimte aangebied word, te ontrafel.

Bronne:

– James Webb-ruimteteleskoop

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)

– CNN