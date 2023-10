Sterrekundiges ontdek Jupiter-grootte "planete" wat in die ruimte dryf

Sterrekundiges wat die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik, het 'n intrige ontdekking gemaak: Jupiter-grootte "planete" wat vrysweef in die ruimte, wat nie aan enige ster gekoppel is nie. Hierdie voorwerpe, bekend as Jupiter Mass Binary Objects of "JuMBO's," is opgemerk in 'n gedetailleerde opname van die beroemde Orion-newel. Wat veral interessant is, is dat hierdie JuMBO's blykbaar in pare beweeg, en sterrekundiges probeer tans verduidelik hoe dit kan gebeur.

Een moontlikheid is dat hierdie voorwerpe in streke van die newel gevorm het waar daar nie genoeg materiaal was om volledig gevormde sterre te skep nie. Nog 'n moontlikheid is dat hulle oorspronklik rondom sterre gemaak is en dan deur verskeie interaksies in die interstellêre ruimte uitgewerp is. Laasgenoemde hipotese word tans deur wetenskaplikes bevoordeel, hoewel dit steeds 'n paar onbeantwoorde vrae bied.

Die Orionnewel, ook bekend as M42, is die naaste groot stervormende streek aan die aarde. Dit is met die blote oog sigbaar as 'n dowwe vlek in die konstellasie Orion. Die onlangse opname wat deur die JWST gedoen is, verskaf 'n magdom nuwe inligting oor die newel, wat bydra tot wat reeds deur ouer teleskope soos die Hubble-ruimteteleskoop waargeneem is.

Die opname het 'n gedetailleerde mosaïekbeeld van die Orionnewel opgelewer, saamgestel uit 700 aansigte wat deur die JWST oor 'n week se waarnemings verkry is. Binne hierdie beeld kan duisende jong sterre gesien word, waarvan baie omring is deur digte skywe gas en stof wat planete kan vorm.

Tussen al hierdie inligting het die ontdekking van die JuMBO's die onmiddellike aandag van sterrekundiges getrek. Dit daag huidige modelle van planetêre stelselvorming uit en skep die moontlikheid dat binêre pare planete in alle stervormende streke bestaan. Die volledige beeld van M42 sal publiek beskikbaar gestel word op die EsaSky-portaal, sodat enigiemand die data kan verken, en aanvanklike vraestelle wat die opname en die JuMBO-ontdekking beskryf, sal op die arXiv-voordrukbediener vrygestel word.

Bronne: BBC News

Definisies: James Webb Space Telescope (JWST) – 'n Ruimteteleskoop wat in 2021 gelanseer word, ontwerp om die opvolger van die Hubble-ruimteteleskoop te wees.

Orionnewel (M42) – Die naaste groot stervormende streek aan die aarde, sigbaar met die blote oog as 'n vlek in die sterrebeeld Orion.