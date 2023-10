Jamess Webb-ruimteteleskoop onthul verrassende bevindings oor vroeë sterrestelsels

Die James Webb-ruimteteleskoop het baanbrekende ontdekkings gemaak oor die vroeë heelal, insluitend die bestaan ​​van volwasse sterrestelsels tydens die kosmiese dagbreek. Hierdie bevindinge het vorige teorieë in kosmologie uitgedaag en wetenskaplikes laat soek na verduidelikings. 'n Nuwe studie wat gesofistikeerde rekenaarsimulasies gebruik, het egter moontlik hierdie raaisel opgelos.

Die studie dui daarop dat stervorming in die vroeë sterrestelsels in sarsies plaasgevind het eerder as teen 'n bestendige pas. Alhoewel hierdie sterrestelsels moontlik relatief klein was, lyk dit of dit helder gloei as gevolg van hierdie intense uitbarstings van stervorming. Dit kan 'n misleidende indruk van groot massa skep, wat lei tot die wanopvatting dat hierdie sterrestelsels groter is as wat hulle werklik is.

“Sterrekundiges kan veilig meet hoe helder daardie vroeë sterrestelsels is omdat fotone (ligdeeltjies) direk waarneembaar en telbaar is, terwyl dit baie moeiliker is om te bepaal of daardie sterrestelsels werklik groot of massief is. Hulle blyk groot te wees, want daar word waargeneem dat hulle helder is,” verduidelik Guochao Sun, die hoofskrywer van die studie.

Die bevindinge van die James Webb-ruimteteleskoop het 'n unieke kykie in die kosmiese dagbreek verskaf en lig gewerp op die vroeë geskiedenis van ons heelal. Hierdie ontdekkings het die potensiaal om ons begrip van die oorsprong en ontwikkeling van sterrestelsels te verander.

