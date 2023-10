Die James Webb-ruimteteleskoop ontdek pare Jupiter-grootte planete wat in die ruimte dryf

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het nog 'n merkwaardige ontdekking in die dieptes van die ruimte gemaak. Sterrekundiges het die teleskoop na die Orionnewel gerig en gevind wat blykbaar pare massiewe planete is wat die wette van fisika uitdaag. Ongeveer 80 Jupiter-grootte planete is opgespoor wat vrylik in die ruimte gesweef het sonder enige gravitasiegehegtheid aan 'n ster. Gedoop as "JuMBO's" (Jupiter Mass Binary Objects), blyk dit dat hierdie hemelliggame saam beweeg.

Wetenskaplikes bespiegel dat hierdie planete oorspronklik naby sterre gevorm is, maar later in oop ruimte ontsnap het. Gasfisika dui daarop dat voorwerpe met die massa van Jupiter nie onafhanklik behoort te kan vorm nie, en hoewel enkele planete uit sterrestelsels verdryf kan word, bly die vraag hoe pare planete gelyktydig uitgestoot kan word. Mark McCaughrean, die Europese Ruimte-agentskap se senior wetenskapadviseur, erken dat die antwoord navorsers ontwyk en nooi teoretiese insette om die raaisel op te los.

Die Orionnewel, ook bekend as M42, is 'n nabygeleë ster-kwekery en 'n produktiewe bron van astronomiese aktiwiteit. Hierdie helder newel, wat aan die einde van Orion se “swaard” geleë is, strek oor verskeie ligjare en het sy glans te danke aan die Trapesium, 'n groep van vier sentrale sterre. Die Nebula huisves 'n menigte sterre in verskillende groottes, van dié 40 keer meer massief as die son tot sterre wat minder as 0.1 keer sy grootte is.

Die ontdekking van hierdie ongewone gasreusstelsels binne die Orionnewel het intense belangstelling onder wetenskaplikes ontlok. Dr. Heidi Hammel, 'n multidissiplinêre wetenskaplike wat aan die JWST werk, het die potensiële betekenis van hierdie bevinding uitgespreek. Huidige modelle van planetêre stelselvorming voorspel nie die uitwerping van binêre pare planete nie. Dr. Hammel stel egter die moontlikheid voor dat alle stervormende streke hierdie dubbel-Jupiters, dubbel-Neptunes en selfs dubbele Aarde kan huisves, en vorige teleskope was dalk nie kragtig genoeg om hulle op te spoor nie.

Om hierdie jongste ontdekking te verken en in die wonders van die hele Orion-newel te delf, bied die Europese Ruimte-agentskap 'n interaktiewe hulpmiddel genaamd ESASky.

