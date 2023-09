Onthulling van die geheime van K2-18 b: 'n Wêreld van moontlikhede

Wetenskaplikes wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor K2-18 b, 'n verre planeet wat ver van die aarde af geleë is. Hulle het die teenwoordigheid van koolstofgebaseerde molekules, insluitend metaan en koolstofdioksied, in die planeet se atmosfeer opgespoor. K2-18 b, wat ongeveer 8.6 keer die massa van die Aarde is, is lank reeds 'n raaisel. Vorige studies het die potensiële bestaan ​​van wateroseane op sy oppervlak voorgestel, saam met 'n waterstofryke atmosfeer. Die onlangse bevindings van die Webb-ruimteteleskoop verskaf aanloklike tekens van die moontlikheid van lewe.

K2-18 b wentel om 'n koel dwergster bekend as K2-18, geleë in die "Goldilocks-sone" waar die planeet net die regte hoeveelheid sterlig ontvang om vloeibare water op sy oppervlak te hou sonder om te verdamp. Hierdie intrigerende wêreld is ongeveer 120 ligjaar weg in die Leeu-konstellasie geleë en val in die kategorie van 'n "Hycean-planeet". Hierdie hipotetiese planete word gekenmerk deur hul warm, waterdeurdrenkte natuur en waterstof-gedomineerde atmosfeer, wat die nuuskierigheid van wetenskaplikes verhoog oor hul potensiaal om lewe te ondersteun.

Hoofskrywer van die studie, Nikku Madhusudhan, het die belangrikheid daarvan beklemtoon om diverse bewoonbare omgewings te verken in die soeke na lewe buite die Aarde. Terwyl die fokus tradisioneel op kleiner rotsagtige planete was, bied die groter Hycean-wêrelde soos K2-18 b meer geleenthede vir atmosferiese waarnemings.

Die navorsers het interessante insigte uit hul bevindinge versamel. Die oorvloed van metaan en koolstofdioksied, tesame met die afwesigheid van ammoniak, dui op die bestaan ​​van 'n versteekte water-oseaan onder die planeet se waterstofryke atmosfeer. Die studie dui ook op die moontlikheid van die teenwoordigheid van 'n molekule genaamd dimetielsulfied (DMS), wat op aarde uitsluitlik deur lewende organismes, soos fitoplankton, in ons oseane geproduseer word.

Om die teenwoordigheid van DMS in die atmosfeer van K2-18 b te bevestig, is die doel van komende waarnemings met behulp van die Webb-teleskoop. Dit is egter belangrik om daarop te let dat terwyl K2-18 b binne die bewoonbare sone is en 'n atmosfeer ryk aan koolstofgebaseerde molekules het, dit alleen nie die teenwoordigheid van lewe waarborg nie. Met sy groter radius en die waarskynlikheid van 'n aansienlike laag hoëdruk-ys, herinner K2-18 b ons aan die ingewikkelde en enigmatiese aard van die kosmos terwyl ons voortgaan om verre wêrelde te verken.

