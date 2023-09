Verstaan ​​​​die impak van 'n ster op eksoplaneetwaarnemings: Insigte van TRAPPIST-1 b

’n Onlangse studie wat deur sterrekundiges gedoen is met behulp van data van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het lig gewerp op die impak van ’n ster op waarnemings van eksoplanete. Die fokus van die studie was TRAPPIST-1 b, die naaste planeet aan sy ster in die TRAPPIST-1 sonnestelsel. TRAPPIST-1 is 'n ster wat 40 ligjaar van die Aarde af geleë is, en dit word omring deur sewe aard-grootte eksoplanete.

Die waarnemings het aan die lig gebring dat TRAPPIST-1 b moontlik nie 'n atmosfeer het nie of dat die atmosfeer daarvan swaar molekules soos koolstofdioksied kan bevat, wat dit moeilik maak om op te spoor. Die studie het egter ook die beduidende invloed van die ster self op die waarnemings uitgelig. Die span het beklemtoon dat begrip van die ster se impak noodsaaklik is vir toekomstige waarnemings van planete in die bewoonbare sone, soos TRAPPIST-1 d, e en f.

Sterreaktiwiteit en kontaminasie is geïdentifiseer as sleutelfaktore in die bepaling van die aard van 'n eksoplaneet. Sterrebesmetting verwys na die uitwerking van die ster se eie kenmerke, soos kolle en skubbe, op die metings van die eksoplaneet se atmosfeer. Die navorsers het oortuigende bewyse gevind van sterbesoedeling in TRAPPIST-1 b en ander planete in die stelsel. Die ster se aktiwiteit kan misleidende seine skep, wat moontlik lei tot verkeerde interpretasies van die eksoplaneet se atmosfeer.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om sterbesmetting in ag te neem wanneer toekomstige waarnemings van alle eksoplanetêre stelsels beplan word, veral dié wat rondom rooi dwergsterre soos TRAPPIST-1 gesentreer is. Hierdie sterre kan hoë vlakke van aktiwiteit toon, insluitend kolle en gereelde opvlamgebeurtenisse. Die navorsers het ook kennis geneem van die uitdaging om onvoorspelbare gebeurtenisse soos stervlamme te modelleer, wat metings van lig wat deur die planeet geblokkeer word, kan beïnvloed.

Alhoewel TRAPPIST-1 b dalk nie 'n beduidende atmosfeer het nie, bly dit 'n intrigerende kandidaat vir verdere studie. Die TRAPPIST-1-stelsel as geheel bied hoop om potensieel bewoonbare omgewings buite ons sonnestelsel te vind. Verdere navorsing en waarnemings sal voortgaan om die geheimenisse van hierdie fassinerende eksoplanetêre stelsel te ontrafel.

Bronne:

– The Astrophysical Journal Letters

– Trottier Instituut vir Navorsing oor Eksoplanete aan die Universiteit van Montreal