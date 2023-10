Alles wat jy moet weet oor die James Webb-ruimteteleskoop

By

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het 'n rewolusie in sterrekunde veroorsaak en waardevolle insigte in die heelal verskaf. As die mees gevorderde en kragtigste ruimteteleskoop gebruik die JWST hoë-resolusie en hoë sensitiwiteit instrumente om hemelvoorwerpe met behulp van infrarooi sterrekunde waar te neem.

Die geskiedenis van infrarooi sterrekunde dateer terug na die 1830's toe die Duits-Britse sterrekundige William Herschel infrarooi lig ontdek het. Die ontwerpe vir die JWST is in 1996 ontwikkel as 'n opvolger van die Hubble-ruimteteleskoop (HST) om sy optiese tekortkominge te oorkom.

NASA, die Europese Ruimte-agentskap (ESA) en die Kanadese Ruimte-agentskap (CSA) het saamgewerk om die JWST te ontwerp en bekend te stel. Die teleskoop is ontwikkel by NASA se Goddard Space Flight Centre, met Northrop Grumman wat as die primêre kontrakteur dien. Die Space Telescope Science Institute bedryf die teleskoop.

Die gebruik van 'n ruimteteleskoop soos die JWST is noodsaaklik omdat teleskope op die grond te kampe het met atmosferiese interferensie wat beelde kan vervaag en verdraai. Deur die JWST in die ruimte te plaas, kan dit hierdie beperkings vermy en duideliker en meer gedetailleerde waarnemings verskaf.

Die missie van die JWST is om verskeie aspekte van die kosmiese geskiedenis te verken, wat wissel van die vorming van die heelal gedurende die Donker Middeleeue tot die samestelling van sterrestelsels, die geboorte van sterre en planetêre stelsels, en die studie van planetêre atmosfeer om die oorsprong van lewe.

Die JWST is op 25 Desember 2021 gelanseer en het Lagrange-punt 2 (L2), 'n gravitasie-stabiele posisie in die ruimte, op 24 Januarie 2022 bereik. Sy huidige ligging in die ruimte stel dit in staat om voorwerpe regdeur die Sonnestelsel en verder waar te neem.

Die James Webb-ruimteteleskoop is 'n belangrike mylpaal in ons strewe om die geheimenisse van die heelal te ontrafel en ons oorsprong te verstaan. Dit beloof om baanbrekende ontdekkings te verskaf en ons kennis van hemelverskynsels uit te brei.

