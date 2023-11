Nuwe insigte: Onthulling van die skouspelagtige sterformasie in die hart van ons Melkwegsterrestelsel

’n Buitengewone streek van stervorming, gehul deur digte stof, is ontdek net 300 ligjare weg van die supermassiewe swart gat wat in die kern van ons Melkweg-sterrestelsel woon. Danksy die baanbrekende vermoëns van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST), is hierdie boeiende panorama in al sy glansryke glorie vasgevang.

Hierdie stervormende streek, wat "Boogskutter C" gedoop is, verblind met 'n skitterende vertoning van 500,000 30 glinsterende sterre teen 'n agtergrond van eteriese blou luminescentie. Die kroonjuweel van hierdie hemelse wonder is 'n samestelling van babasterre, bekend as protosterre, geleë in 'n kompakte tros, sigbaar aan die linkerkant van die beeld. Onder hulle lê 'n ontluikende ster wat reeds 'n massa XNUMX keer groter as ons son bymekaargemaak het, wat dui op sy naderende lot as 'n supernova oor 'n paar miljoen jaar.

Sterre word gebore binne trosse koue, digte molekulêre waterstof wat swig voor die aantrekkingskrag van swaartekrag en op hulself ineenstort. Hierdie trosse is omhul met interstellêre stof, wat help om temperature naby aan absolute nul te handhaaf. In sommige gebiede is die stof so diep bedek dat selfs die JWST se moderne infrarooivisie sukkel om hul ondeursigtigheid binne te dring. Nietemin, binne hierdie kosmiese wolke lê beginsterre in die vroeë stadiums van vorming, soos die protocluster wat in hierdie beeld vertoon word, waar hul winde die omhulde stof verdryf het, wat hul briljante bestaan ​​openbaar.

Hierdie meesleurende JWST-beeld van Boogskutter C, ondersoek deur 'n internasionale span wat stervorming in die Galactic Center ondersoek, word gelei deur Samuel Crowe, 'n voorgraadse student van die Universiteit van Virginia. Crowe beklemtoon die uitsonderlike resolusie en sensitiwiteit van die JWST se kolossale 6.5 meter spieël, die grootste ruimteteleskoop wat ooit gelanseer is, wat die ontdekking van talle nuutgevonde kenmerke moontlik gemaak het.

Een opvallende openbaring is die teenwoordigheid van uitvloeisels wat uit die protosterre spruit, wat vurige luminescentie uitstraal teen die agtergrond van die skaduagtige molekulêre waterstofwolk. Bokant hierdie somber wolk lê voorgrondsterre, terwyl verligte dele van geïoniseerde waterstof langs die onderste rand skitterend skyn onder die invloed van ultravioletlig van ander jeugdige, massiewe sterre. Alhoewel vorige studies hierdie geïoniseerde waterstof opgespoor het, het die groot skaal van hierdie streek, wat strek oor 25 ligjare soos vasgevang deur die JWST, die wetenskaplike gemeenskap verstom. Crowe beoog om dieper in hierdie intrige bevinding te delf en die enigmatiese "naalde" te ondersoek wat deur die geïoniseerde gas steek in oënskynlik willekeurige oriëntasies.

Die Galaktiese Sentrum, wat ongeveer 26,000 XNUMX ligjare van ons af geleë is, is 'n boeiende teiken vir sterrekundiges wat die JWST gebruik weens sy merkwaardige konsentrasie van stervorming. Die Galaktiese Sentrum deel 'n paar ooreenkomste met sterrestelsels wat kort ná die Oerknal gevorm is en wat deur die JWST ontdek is, en lyk helderder as wat verwag is. Een verklaring vir hierdie verskynsel is dat hulle meer massiewe sterre as ouer sterrestelsels koester.

Deur die Galaktiese Sentrum intensief te bestudeer, stel sterrekundiges in staat om heersende teorieë van stervorming onder die mees ernstige toestande te ondersoek. Hulle poog om te verstaan ​​of massiewe sterre meer geneig is om binne die stergeboortestreke van die galaktiese kern of die buitewyke van die Melkweg se spiraalarms gebore te word. Tipies lewer stervormende newels 'n groter proporsie van die minste massiewe sterre, bekend as M-dwerge, met die geboortesyfer wat afneem namate stermassa toeneem. Gevolglik bestaan ​​slegs 'n handjievol van die mees massiewe sterre, honderde maal die massa van ons son, binne die Melkweg.

Hierdie patroon, bekend as die sterre aanvanklike massafunksie (IMF), verwar sterrekundiges wat nog nie die bestuursmeganismes daarvan ten volle begryp nie. Gegewe die intense stervorming wat in die Galaktiese Sentrum waargeneem is, is daar egter 'n moontlikheid dat die IMF versteur kan word, wat die vorming van 'n oorvloed massiewe sterre bevoordeel. Sou dit waar wees, kan dit ook van toepassing wees op die vroegste sterrestelsels. ’n Hoër IMF kan die uitsonderlike helderheid van hierdie sterrestelsels toelig, aangesien die mees massiewe sterre die helderste lig uitstraal.

"Die Galaktiese Sentrum is 'n stampvol, onstuimige plek," het Rubén Fedriani van die Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje opgemerk. “Daar is onstuimige, gemagnetiseerde gaswolke wat sterre vorm, wat dan die omliggende gas beïnvloed met hul uitvloeiende winde, strale en straling. Webb het vir ons baie data oor hierdie uiterste omgewing verskaf, en ons begin net daarin delf.”

vrae:

V: Wat is die James Webb-ruimteteleskoop?

A: Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is die grootste ruimteteleskoop wat nog ooit gelanseer is. Dit is bekend vir sy voortreflike resolusie en sensitiwiteit, wat sterrekundiges in staat stel om boeiende beelde vas te lê en waardevolle data in te samel.

V: Hoe word sterre gevorm?

A: Sterre vorm binne klompe koue, digte molekulêre waterstof wat onder die swaartekrag ineenstort. Hierdie klompe is ryk aan interstellêre stof, wat help om temperature tydens die stervormingsproses te reguleer.

V: Wat is die Galaktiese Sentrum?

A: Die Galaktiese Sentrum verwys na die intense, bedrywige streek in die kern van ons Melkweg-sterrestelsel. Dit is 'n gebied van geweldige stervorming en dien as 'n toetsgrond vir ons begrip van stergeboorte en -evolusie.

V: Wat is die ster aanvanklike massafunksie (IMF)?

A: Die ster-aanvangsmassafunksie (IMF) is 'n patroon wat die verspreiding van stermassas ten tyde van hul vorming beskryf. Dit openbaar die relatiewe frekwensie van sterre met verskillende massas en bied insig in die meganismes wat stervorming beheer.

V: Hoe ver is die Galaktiese Sentrum van die Aarde af?

A: Die Galaktiese Sentrum is ongeveer 26,000 XNUMX ligjare van die Aarde af geleë.