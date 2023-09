Die James Webb-ruimteteleskoop ontdek kosmiese reëlbrekers in vroeë sterrestelsels

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het nuwe insigte verskaf oor die evolusie van sterrestelsels in die vroeë heelal. Sterrekundiges het die JWST gebruik om sterrestelsels en hul gedrag oor 12 miljard jaar waar te neem. Hulle het gevind dat 'n konsekwente stel reëls die tempo van stergeboorte, galaktiese massas en chemiese samestellings in sterrestelsels regdeur die kosmiese geskiedenis beheer het. Dit het egter gelyk of die vroegste sterrestelsels hierdie reëls oortree.

Volgens Claudia Lagos, ’n medeprofessor aan die Universiteit van Wes-Australië, was die mees verrassende ontdekking dat antieke sterrestelsels minder swaar elemente vervaardig het as wat voorspel is. Dit is nog nie voorheen waargeneem nie omdat vorige instrumente nie kragtig genoeg was om die chemiese samestelling van sterrestelsels vanaf sulke verre tye in tyd op te spoor nie.

Toe die heelal die eerste keer gevorm het, was dit gevul met waterstof en helium. Slegs 'n klein aantal swaarder elemente, bekend as metale, het bestaan. Die eerste generasie sterre het hierdie metale in hul kern gesmee en dit deur supernova-ontploffings versprei. Hierdie verrykingsproses het deur die hele kosmiese geskiedenis voortgeduur, wat gelei het tot hoër metaalagtighede in latere sterrestelsels.

Die span het egter gevind dat die metaalagtigheid van vroeë sterrestelsels baie laer was as wat verwag is, selfs in ag genome die verwagte laer vlakke as gevolg van hul vroeë vorming. Die span stel voor dat hierdie ongelykheid te wyte kan wees aan die intieme verband tussen vroeë sterrestelsels en die intergalaktiese medium, wat hierdie sterrestelsels voortdurend van nuwe gas voorsien het, wat hul swaar elemente verdun het.

Hierdie bevindings daag huidige modelle van galaktiese evolusie en die meganismes waarvolgens die eerste sterrestelsels ontwikkel het uit. Hierdie navorsing is in die joernaal Nature gepubliseer.

Bronne:

– Universiteit van Wes-Australië (verklaring)

– Natuur (joernaal)