Duik in die dieptes van die heelal: James Webb-teleskoop onthul verborge sterrestelsels

NASA se James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gaan voort om ons begrip van die heelal te revolusioneer. In 'n onlangse deurbraak het sterrekundiges JWST se kragtige instrumente gebruik om die afstand na byna 200 sterrestelsels en sterrestelselswerms wat gedurende die vroeë dae van die heelal gevorm is, akkuraat te meet.

Die eerste publiek vrygestelde beeld van die JWST, geneem op 11 Julie 2022, onthul 'n boeiende diepveldaansig wat meer as 7,000 XNUMX sterrestelsels insluit. Hierdie merkwaardige beeld het 'n skatkis geword vir sterrekundiges, gretig om die raaisels van galaktiese evolusie mettertyd te ontrafel.

’n Baanbreker-studie onder leiding van Kanada staan ​​uit as die eerste wat galaktiese afstande binne hierdie beeld meet. Die navorsingspan se bevindinge onthul massiewe konsentrasies sterre wat so ver as 10 miljard ligjare van die aarde af geleë is, wat 'n blik op die verre verlede bied. Hierdie galaktiese trosse bied ideale teikens vir toekomstige studies, wat 'n dieper begrip van die evolusie van sterrestelsels en die trosse waarin hulle woon moontlik maak.

Die JWST, toegerus met kragtige instrumente, het sy missie in Desember 2021 begin, hoofsaaklik deur die dieptes van die heelal te delf om transformasies sedert die Oerknal te ondersoek. Terwyl geweldige vordering gemaak is om die vroeë heelal te verstaan, bly baie vrae onbeantwoord. Sterrekundiges is veral geïntrigeerd deur die opkoms van lig, die vorming van die eerste sterre en die vormingstyd van die aanvanklike sterrestelsels.

Die Kanadese NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph), 'n instrumentele komponent van die JWST, speel 'n belangrike rol in die soeke na kennis. NIRISS blink uit in die versameling van spektra, wat behels die vaslegging van ligtekens van verre sterre en sterrestelsels. Deur spektrale analise kan sterrekundiges 'n voorwerp se afstand bepaal deur die rooiverskuiwingsverskynsel te bestudeer, wat gekenmerk word deur die strek van lig na die rooi punt van die spektrum as gevolg van die heelal se uitsetting.

Hoofskrywer Gaël Noirot, 'n nadoktorale navorser by Saint Mary's Universiteit in Halifax, Nova Scotia, beklemtoon die belangrikheid van NIRISS in hierdie studie. Deur die rooiverskuiwings van honderde sterrestelsels gelyktydig te meet, kon die span nuwe insigte in galaktiese afstande genereer en die horisonne van astronomiese navorsing uitbrei.

Die ondersoek het ook bykomende ontdekkings na vore gebring. Die span het drie voorwerpe met hoër digthede geïdentifiseer as wat ’n mens in ’n enkele sterrestelsel sou verwag. Hierdie oordigte streke kan dui op die teenwoordigheid van drie nuutontdekte sterrestelselswerms wat ongeveer agt tot 10 miljard ligjare van die aarde af geleë is binne die SMACS 0723-sterrestelselswerm. Verder, die teenwoordigheid van die "Sparkler Galaxy" binne een van hierdie oordigte streke, wat nege biljoen ligjare weg geleë is, daag die idee uit dat dit 'n geïsoleerde entiteit is. Die vonkelsterrestelsel se assosiasie met 'n familie van sterrestelsels het beduidende implikasies vir die begrip van die vorming van die heelal se eerste sterreswerms ná die Oerknal.

Om vorentoe te beweeg, beplan die span om die vermoëns van die NIRISS-instrument te ontgin tydens JWST se tweede jaar van waarnemings. Hulle doelwit is om selfs dieper in die kosmiese afgrond te delf, deur voorheen onbekende sterrestelsels, sterrestelselswerms en oordigthede te onthul.

Die nuwe studie, wat lig werp op die uitgestrekte kosmiese landskap, is gepubliseer in die Oktober 2023-uitgawe van die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

FAQ

1. Wat het die James Webb-ruimteteleskoop ontdek?

Die James Webb-ruimteteleskoop het sterrekundiges gehelp om die afstand na byna 200 sterrestelsels en sterrestelselswerms wat in die vroeë dae van die heelal gevorm is, te bepaal. Sy kragtige instrumente het 'n beeld vasgelê wat meer as 7,000 XNUMX sterrestelsels vertoon, wat waardevolle insigte in galaktiese evolusie oor tyd verskaf het.

2. Hoe dra die Kanadese NIRISS-instrument by tot die navorsing?

Die Kanadese NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph) is 'n integrale deel van die James Webb-ruimteteleskoop. NIRISS presteer daarin om ligtekens vas te vang en die rooiverskuiwing van verre sterre en sterrestelsels te meet. Deur die rooiverskuiwingsverskynsel te ontleed, kan sterrekundiges die afstande van honderde sterrestelsels gelyktydig bepaal, wat deurslaggewende inligting vir verdere astronomiese navorsing verskaf.

3. Watter betekenisvolle ontdekkings is in die onlangse studie gemaak?

Die studie het nuwe sterrestelsels binne die SMACS 0723-sterrestelselswerm onthul, waarvan sommige ongeveer agt tot 10 miljard ligjare van die aarde af geleë is. Boonop dui die ontdekking van oordigte streke op die teenwoordigheid van drie nuutgevonde sterrestelselswerms binne die swerm. Verder betwis die assosiasie van die “Vonkelsterrestelsel” met ’n familie van sterrestelsels vorige aannames oor sy isolasie en verskaf insigte oor die vorming van die heelal se eerste sterrehope ná die Oerknal.

4. Wat kan ons verwag van toekomstige waarnemings deur JWST te gebruik?

Die navorsingspan beplan om die NIRISS-instrument gedurende die tweede jaar van JWST se waarnemings te gebruik. Deur selfs dieper in die heelal se dieptes te loer, hoop sterrekundiges om nuwe sterrestelsels, sterrestelselswerms en oordigthede te ontbloot en meer geheime oor ons kosmiese omgewing te ontrafel.