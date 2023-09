Sterrestelsels in die vroeë heelal lyk soos ons melkweg, nuwe studie wys

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het nuwe insig verskaf oor die voorkoms van sterrestelsels in die vroeë heelal. Vorige oortuigings het gemeen dat nuutgevormde sterrestelsels, wat ná die Oerknal 13.7 miljard jaar gelede begin saamsmelt het, nie merkbare strukture soos spiraalarms, -stawe of -ringe gehad het nie. Volgens die nuwe studie kan hierdie delikate kenmerke egter reeds so vroeg as 3.7 miljard jaar na die Oerknal teenwoordig gewees het, wat vorige aannames oor galaktiese vorming en evolusie uitdaag.

Die navorsing, wat deur sterrekundiges van die Universiteit van Manchester in die Verenigde Koninkryk gedoen is, het data van JWST ontleed, wat 'n ongekende infrarooi oog het wat 'n nadere ondersoek van die vroeë heelal moontlik maak. Hierdie data het onthul dat vroeë sterrestelsels goed gedefinieerde strukture gehad het soortgelyk aan ons eie Melkweg, in teenstelling met vorige oortuigings.

Die ontdekking was gebaseer op 'n ontleding van 3,956 XNUMX sterrestelsels, wat dit die grootste monster maak wat tot dusver bestudeer is met behulp van JWST-data. Die span het die sterrestelsels op grond van vorm geklassifiseer en hulle verder as glad of gestruktureerd gekategoriseer. Gestruktureerde sterrestelsels het uitbarstings van stervorming en tekens van samesmelting met ander sterrestelsels getoon.

Die studie se bevindinge daag vorige begrippe van sterrestelsel-evolusie uit, wat grootliks gebaseer was op data wat deur die Hubble-ruimteteleskoop (HST) ingesamel is. Terwyl vorige HST-data voorgestel het dat vroeë sterrestelsels onreëlmatige vorms gehad het as gevolg van samesmeltings, het die hoër resolusie wat deur die JWST verskaf is 'n dieper insig in die goed gedefinieerde strukture van hierdie sterrestelsels moontlik gemaak.

Die resultate dui daarop dat relatief goed gedefinieerde galaktiese strukture vinniger gevorm het as wat voorheen gedink is, na aanleiding van die Hubble-reeks, wat sterrestelsels klassifiseer op grond van hul visuele eienskappe. Dit dui op 'n behoefte aan nuwe idees om te verduidelik hoe sterrestelsels oor die afgelope 10 miljard jaar ontwikkel het.

Die navorsing, gepubliseer in The Astrophysical Journal, dra by tot die groeiende hoeveelheid kennis oor die vroeë heelal en daag bestaande teorieë oor sterrestelselvorming en -evolusie uit.

