James Webb-teleskoop ontdek kwarts nanokristalle op verre eksoplaneet

Die James Webb-ruimteteleskoop, 'n deurslaggewende hulpmiddel vir ruimteverkenning deur NASA, het 'n merkwaardige ontdekking gemaak in die hoë hoogte wolke van die eksoplaneet WASP-17 b, wat ongeveer 1300 ligjare van die aarde af geleë is. Vir die eerste keer is silika (SiO2) deeltjies, spesifiek kwarts nanokristalle, in 'n eksoplaneet se atmosfeer opgespoor. Hierdie deurbraakwaarneming werp lig op die samestelling en kenmerke van verafgeleë hemelliggame.

WASP-17 b is 'n warm Jupiter-agtige eksoplaneet met 'n massa ongeveer sewe keer dié van Jupiter. Sy atmosfeer bestaan ​​hoofsaaklik uit waterstof en helium, soortgelyk aan Jupiter. Die James Webb-teleskoop se Mid-Infrared Instrument (MIRI) het 'n deurslaggewende rol gespeel in die vaslegging van beelde van die eksoplaneet en die fasilitering van hierdie baanbrekende navorsing. MIRI se ontleding het die teenwoordigheid van koolstofdioksied, waterdamp en, merkwaardig, die kenmerkende absorpsie-handtekening van suiwer kwartskristalle onthul.

Kwartskristal, wat uit silika bestaan, is 'n algemene komponent van alle rotsagtige hemelliggame in die sonnestelsel. Dit is egter die eerste keer dat kwarts-nanokristalle in 'n eksoplaneet se atmosfeer waargeneem is. Die kristalle het 'n puntige seskantige prismastruktuur, met elke kristal wat 10 nanometer groot is.

Terwyl navorsers aanvanklik verwag het om magnesiumsilikate te vind, onthul hierdie ontdekking die vroeë stadiums van silikaatkorrelvorming op WASP-17 b. Hierdie silikaatkorrels sal na verwagting verder ontwikkel en potensieel groter silikaatkorrels vorm wat in koeler eksoplanete en bruin dwerge voorkom.

Hierdie merkwaardige waarneming deur die James Webb-teleskoop open nuwe weë vir die bestudering van die samestelling en vorming van planete en hemelse voorwerpe in ons heelal. Wetenskaplikes verwag dat verdere ontleding van verre eksoplanete waardevolle insigte in die evolusie van planetêre stelsels sal verskaf en ons begrip van die heelal se geskiedenis sal verdiep.

Bronne: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com