Nuut ontdekte antieke 'Cosmic Vine' bied leidrade tot vroeë heelalvorming

’n Fassinerende vonds deur sterrekundiges wat die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik het, het ’n buitengewone ketting van sterrestelsels uit die vroeë heelal onthul. Hierdie kolossale megastruktuur, wat die "Kosmiese Wingerdstok" genoem word, kan diepgaande insigte verskaf oor die vorming van die grootste strukture in die kosmos. Die Kosmiese Wingerdstok, wat oor 'n verbysterende afstand van meer as 13 miljoen ligjare strek en ongeveer 650,000 XNUMX ligjare wyd meet, is 'n indrukwekkende entiteit wat die grootte van ander waargenome sterrestelselswerms uit dieselfde tydperk ver oortref.

Geleë binne die Uitgebreide Groth-strook, 'n gebied geleë tussen die Ursa Major- en Boötes-konstellasies, is die Kosmiese Wingerdstok geïdentifiseer tydens die ondersoek van JWST-waarnemings wat rooiverskuiwing teiken, 'n eienskap wat aandui van die afstand wat lig deur die uitdyende heelal afgelê het. Die lig wat deur elke sterrestelsel in die Kosmiese Wingerdstok uitgestraal is, het 'n rooiverskuiwing van ongeveer 3.44 getoon, wat daarop dui dat dit tussen 11 miljard en 12 miljard jaar geneem het vir die vrygestelde lig om die lens van die JWST te bereik.

Interessant genoeg het die navorsers ontdek dat die Kosmiese Wingerdstok se kolossale struktuur, met 'n geskatte massa van 260 miljard sonmassas, steeds groei. Twee van sy grootste sterrestelsels het egter 'n diepgaande transformasie ondergaan. Hierdie sterrestelsels het, wanneer hulle ondersoek is, eienskappe van stilte vertoon, wat aandui dat stervorming aansienlik afgeneem het of heeltemal opgehou het.

Die oorsaak van hierdie voortydige stilstand van stervorming in die vroeë heelal bly 'n raaisel. Een geloofwaardige verduideliking wat deur die wetenskaplikes voorgestel is, is dat galaktiese samesmeltings intense episodes van stervorming veroorsaak het, wat die beskikbare gas honderde miljoene jare voor die JWST-waarnemings uitgeput het.

Die ontdekking van die Cosmic Vine, saam met sy enigmatiese kenmerke, dra by tot die groeiende versameling kolossale strukture wat tydens JWST-missies geïdentifiseer is. Die ondersoek van die Kosmiese Wingerdstok hou die potensiaal in om diepgaande insigte in die vorming en aard van die vroeë heelal te ontsluit. Terwyl baie vrae geopper word, is verdere navorsing en ontleding nodig om te delf in die geheime wat in hierdie antieke galaktiese ketting versteek is.

Vrae:

V: Wat is die kosmiese wingerdstok?

A: Die Kosmiese Wingerdstok is 'n massiewe ketting van sterrestelsels uit die vroeë heelal.

V: Hoe groot is die kosmiese wingerdstok?

A: Die Kosmiese Wingerdstok strek oor 13 miljoen ligjare lank en is ongeveer 650,000 XNUMX ligjare breed.

V: Wat is rooiverskuiwing?

A: Rooiverskuiwing is 'n maatstaf van hoe lig in golflengte toeneem soos dit deur die uitdyende heelal beweeg.

V: Waarom het stervorming in die twee grootste sterrestelsels van die Kosmiese Wingerdstok gestop?

A: Een moontlikheid is dat galaktiese samesmeltings intense episodes van stervorming veroorsaak het, wat die beskikbare gas vroeër uitgeput het.

Bronne:

– LiveScience.com