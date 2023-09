James Webb-ruimteteleskoop vang Saturnus se veranderende seisoene vas

’n Nuwe studie gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Planets onthul hoe die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) ongekende beelde van Saturnus se veranderende seisoene vasgelê het. Sedert die voltooiing van NASA se Cassini-Huygens-sending in 2017, het JWST waardevolle insigte in Saturnus se atmosferiese dinamika verskaf.

Met behulp van die Mid-Infrared Instrument (MIRI), kon navorsers in die somer infrarooi beelde van Saturnus se noordelike halfrond vasvang. Hierdie beelde het hulle in staat gestel om die struktuur van Saturnus se wolke te ontleed en die verspreiding van temperature en chemikalieë in die atmosfeer te meet.

Een van die noemenswaardige bevindings van die beelde is die verhitting van Saturnus se noordpool stratosferiese kolkkolk, 'n sirkulasiepatroon van gasse. Voorheen waargeneem tydens Saturnus se lente, is verwag dat hierdie draaikolk sou afkoel en verdwyn soos die winter naderkom. Die beelde het ook 'n omkering van die lugvloeipatroon in Saturnus se stratosfeer onthul, wat 'n skaarste aan koolwaterstowwe op noordelike breedtegrade aandui.

Die MIRI-data het navorsers ook toegelaat om die verspreiding van verskeie gasse vir die eerste keer te karteer. Water in die troposfeer en etileen, benseen, metiel en koolstofdioksied in die stratosfeer was van die gasse wat opgespoor is. Boonop is hoë vlakke van ammoniak by Saturnus se ewenaar waargeneem, wat ooreenkomste met Jupiter se atmosferiese prosesse voorstel.

Hierdie bevindinge bied waardevolle insigte oor Saturnus se laat somertyd in sy noordelike halfrond. Die sukses van MIRI demonstreer die gevorderde vermoëns van JWST in die bestudering van planetêre dinamika. Die navorsing dra by tot ons begrip van planetêre weerpatrone en die impak van veranderende seisoene op atmosferiese toestande.

