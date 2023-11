Die enigmatiese skoonheid van die krapnewel: Insigte van die James Webb-ruimteteleskoop

Die Krap-newel, wat 6,500 XNUMX ligjare daarvandaan geleë is, bly sterrekundiges bekoor met sy pragtige en ingewikkelde struktuur. Onlangs het die James Webb-ruimteteleskoop 'n pragtige beeld van die newel in die infrarooi golflengte vasgelê, wat 'n vars perspektief verskaf het op sy stowwerige filamente wat sy duidelike hokagtige vorm vorm.

Oorspronklik het die Krapnewel ontstaan ​​uit 'n supernova-oorblyfsel, die nadraai van 'n kolossale ster se plofbare ondergang eeue gelede. In 1054 CE is die supernova vanaf die Aarde waargeneem, en sedertdien het sterrekundiges die evolusie en transformasie van die gevolglike newel ywerig dopgehou.

Terwyl vorige teleskope, soos die Hubble-ruimteteleskoop en NASA se Imaging X-ray Polarimetry Explorer-sterrewag, die newel in onderskeidelik optiese en X-straalgolflengtes afgebeeld het, bied die James Webb-ruimteteleskoop 'n unieke uitsig. Toegerus met sy naby-infrarooi kamera (NIRCam) en mid-infrarooi instrument (MIRI), onthul Webb vars besonderhede in die infrarooi spektrum.

Deur hierdie instrumente onthul Webb helder die strukture van die gasfilamente, vertoon in lewendige rooi en oranje skakerings, sowel as die streke van stof, wat as donsige geel, wit en groen kolle gemanifesteer word. Boonop stel die infrarooi beeld sinkrotronbestraling bloot, 'n vorm van bestraling wat deur 'n draaiende neutronster met 'n kragtige magnetiese veld gegenereer word. Hierdie straling verskyn as 'n melkagtige stof binne die newel se kern.

Wetenskaplikes, onder leiding van Tea Temim van die Princeton-universiteit, ondersoek die krapnewel aktief om die raaisels van sy vorming te ontrafel. Deur die samestelling van die uitgeworpe materiaal, veral yster- en nikkelinhoud, noukeurig te bestudeer, hoop navorsers om die aard van die ontploffing wat die newel veroorsaak het, te ontsyfer.

Opwindend genoeg is verdere data oor die Krap-newel op hande, aangesien die Hubble-ruimteteleskoop onlangs weer beelde van die newel vasgevang het en die hemelse wonder vir die eerste keer sedert sy aanvanklike waarnemings in 1999 en 2000 herbesoek het.

