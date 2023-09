Die James Webb-ruimteteleskoop bespeur koolstofbron op Jupiter se maan Europa

Die volgende generasie James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het 'n opwindende ontdekking op Jupiter se maan, Europa, gemaak. Europa word beskou as een van die min hemelliggame in ons sonnestelsel wat toestande kan hê wat geskik is vir lewe, met 'n ondergrondse sout oseaan onder sy ysige kors. Dit was egter voorheen onduidelik of hierdie oseaan die nodige chemikalieë vir lewe bevat, spesifiek koolstof.

Met behulp van data van die JWST het sterrekundiges nou die teenwoordigheid van koolstofdioksied op Europa se ysige oppervlak geïdentifiseer. Die hoogste konsentrasie koolstofdioksied is gevind in 'n streek genaamd Tara Regio, wat 'n geologies jong gebied is wat bekend staan ​​as "chaosterrein." Dit dui op 'n uitruil van materiale tussen Europa se ondergrondse oseaan en sy oppervlak.

Hierdie ontdekking is betekenisvol omdat dit impliseer dat die koolstof in Europa se ondergrondse oseaan ontstaan ​​het en nie deur eksterne bronne soos meteoriete afgelewer is nie. Daarbenewens blyk die koolstofneerlegging relatief onlangs te wees. Koolstof is 'n deurslaggewende element vir lewe, so die teenwoordigheid van koolstof op Europa se oppervlak het belangrike implikasies vir die maan se potensiële bewoonbaarheid.

Die bevindinge, uiteengesit in twee referate gepubliseer in die joernaal Science, is moontlik gemaak deur die JWST se Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) integrale veldeenheid. Hierdie instrumentmodus bied hoë-resolusiespektra, wat sterrekundiges in staat stel om die ligging van spesifieke chemikalieë op Europa se oppervlak vas te stel.

Die navorsers het ook gesoek na tekens van waterdamppluime wat vanaf Europa se oppervlak uitbars, wat voorlopig in vorige waarnemings met die Hubble-ruimteteleskoop opgespoor is. Die nuwe data van die JWST het egter geen bewyse van pluimaktiwiteit gevind nie, wat 'n boonste limiet op die potensiële materiaaluitwerping gestel het.

Hierdie bevindings het belangrike implikasies vir toekomstige ruimtesendings na Europa. NASA se Europa Clipper-sending en die Europese Ruimte-agentskap se komende Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-sending sal daarop gemik wees om die potensiaal vir lewe op Europa verder te ondersoek.

Die James Webb-ruimteteleskoop is 'n internasionale samewerking gelei deur NASA, in vennootskap met die Europese Ruimte-agentskap (ESA) en die Kanadese Ruimte-agentskap.

