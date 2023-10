Nuwe studie het ten doel om ruimterommel rondom die maan op te spoor en te versag

’n Onlangse studie wat deur Purdue Universiteit gedoen is, poog om ruimterommel rondom die maan te modelleer en op te spoor om versagtingstrategieë te ontwikkel. Met die toename in militêre, kommersiële en wetenskaplike lanserings, sowel as die laer koste van ry-deel-kubusseat-lanserings, word ruimterommel 'n groeiende kommer in beide lae Aarde-baan en die maan se wentelbaan.

Die studie, gelei deur Carolin Frueh, stel die gebruik van "vier-liggaam meetkunde" voor om die evolusie van wentelbane met verloop van tyd te modelleer en om spoorbates toe te wys aan hoofgebiede naby die maan. Tans is daar beperkte toesig en inligting oor puinvoorwerpe in cis-maanruimte, die streek tussen die Aarde en die maan. Hierdie gebrek aan inligting stel 'n uitdaging vir toekomstige maansendings in terme van die opsporing en vermyding van puin.

Onlangse gebeure het die toenemende besigheid rondom die maan beklemtoon. ’n Maanvuurpylaanjaagbotsing aan die ander kant van die maan vroeg in 2022 het die behoefte aan beter opsporing en monitering van ruimtevoorwerpe gedemonstreer. Daarbenewens is NASA se Lunar Reconnaissance Orbiter onlangs deur die Korea Pathfinder Lunar Orbiter se ShadowCam-instrument tydens 'n nabygeleë pas opgemerk.

Frueh verduidelik dat die vierliggaamgeometrie relevant word wanneer die gravitasie-effekte van die Aarde, maan en son oorweeg word. Die interaksie tussen hierdie liggame beïnvloed die bane van voorwerpe in cis-maanruimte. Frueh se werk behels die gebruik van ligkurwes om satelliet-opbrekingsgebeure te voorspel en die evaluering van elektro-optiese toesigopsies vir die cis-maanryk.

In die algemeen, namate die maan en cis-maanruimte in die komende jare besiger word met maansendings en ander aktiwiteite, is dit van kardinale belang om ruimterommel op te spoor en te versag om die veiligheid en sukses van hierdie missies te verseker.

