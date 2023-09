Die eerste direkte waarneming van botsende neutrino's: die uitbreiding van ons begrip van die heelal

Wetenskaplikes het 'n belangrike mylpaal op die gebied van deeltjiefisika bereik deur neutrino's op te spoor wat in 'n deeltjiebotser geskep is. Neutrino's, wat dikwels na verwys word as "spookdeeltjies", is ontwykende subatomiese deeltjies wat minimale interaksie met materie het en uiters volop in die Heelal is. Die onlangse werk wat die FASERnu-detektor by die Large Hadron Collider gebruik, is die eerste direkte waarneming van botsende neutrino's, wat navorsers in staat stel om te delf na hul vorming, eienskappe en rol in die evolusie van die Heelal.

Neutrino's is slegs tweede na fotone in terme van oorvloed in die Heelal. Ten spyte van hul groot getalle het hulle geen elektriese lading, weglaatbare massa en beperkte interaksie met ander deeltjies nie. Hierdie ontwykende eienskappe het hulle die reputasie van spookdeeltjies besorg. Neutrino's word gegenereer in hoë-energie gebeurtenisse soos kernfusie in sterre en supernova-ontploffings, wat die Heelal se swaartekrag tot 'n mate beïnvloed.

Terwyl neutrino's selde met materie in wisselwerking tree, kan neutrino-verklikkers wat diep onder die grond geleë is die dowwe ligsarsies vasvang wat geproduseer word wanneer 'n kosmiese neutrino met 'n ander deeltjie bots. Die interaksie van neutrino's wat in deeltjiebotsers geproduseer word, is egter relatief onontgin as gevolg van die hoë energieë wat betrokke is.

Die FASERnu-detektor, saamgestel uit wolframplate en lae emulsiefilm, is spesifiek ontwerp om neutrino's wat in deeltjiebotsings by die LHC geproduseer word, vas te vang. Wanneer neutrino's met kerne in die wolframplate bots, word deeltjies gegenereer, wat spore in die emulsielae laat vir ontleding.

Die betekenis van hierdie navorsing lê in die potensiaal vir hoë-energie neutrino's om insig te gee in diep ruimte en deeltjie astrofisika. Die FASER-span se data-analise is aan die gang, en die LHC se derde lopie, wat na verwagting tot 2026 sal voortduur, sal waarskynlik baie meer neutrino-opsporings ontbloot.

Die suksesvolle waarneming van neutrino's by die LHC maak nuwe moontlikhede oop om die botser se volle fisikapotensiaal te ondersoek. Met ongeveer 10,000 XNUMX verwagte neutrino-interaksies tydens hierdie lopie, het navorsers net die oppervlak gekrap van wat die FASERnu-detektor kan bied om ons begrip van die Heelal uit te brei.

Bronne:

– Die bronartikel

– Gepubliseerde referate: [bron1], [bron2]