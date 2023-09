NASA se OSIRIS-REx lewer asteroïdemonster suksesvol na die Aarde se wentelbaan

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het sy sewe jaar lange missie voltooi om 'n monster van 'n asteroïde te haal en het sy vrag suksesvol in die Aarde se wentelbaan afgelewer. Die kapsule het by die Utah-toets- en oefenreeks geland nadat hy ongeveer 3.86 miljard myl gereis het. Hierdie sending, die eerste van sy soort vir die Verenigde State, het ten doel om waardevolle insigte te verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel.

Die OSIRIS-REx-sending het in 2016 begin toe die ruimtetuig ontplooi is om materiaal van die asteroïde Bennu te versamel. Nadat Bennu in 2018 bereik is, is 'n monster in 2020 onttrek, en die lang reis terug na die aarde het in 2021 begin. Die ongerepte materiaal wat van die asteroïde se oppervlak versamel is, sal wetenskaplikes 'n ongekende venster gee na die vroeë stadiums van die sonnestelsel se vorming, wat plaasgevind het sowat 4.5 miljard jaar gelede.

Michael Daly, die hoofwetenskaplike op die OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) van die Universiteit van York, het sy opgewondenheid oor die missie se sukses uitgespreek. Hy het die uitdagings uitgelig wat die span in die gesig gestaar het oor die jare wat tot hierdie oomblik gelei het en beklemtoon hul afwagting om 'n suksesvolle monster te lewer vir verdere ondersoek in laboratoriums.

Die monsterkapsule, wat die vragmonsters dra, is vanaf 'n afstand van ongeveer 68,000 XNUMX myl na die Aarde se wentelbaan gestuur. NASA se navigasiespan het 'n kritieke rol gespeel om die kapsule se veilige landing te verseker, deur voortdurend die trajekprojeksies te verfyn om onsekerheid te verminder. Hul kundigheid in die beplanning van bane en hul toewyding aan die missie se sukses was instrumenteel.

Die suksesvolle aflewering van die asteroïdemonster is 'n belangrike mylpaal vir NASA en bied aan wetenskaplikes 'n ongelooflike geleentheid om die geheimenisse van ons sonnestelsel se vroeë geskiedenis te ontrafel. Hierdie prestasie verteenwoordig 'n nuwe fase in ruimteverkenning en stel die verhoog vir verdere ontdekkings en vooruitgang in ons begrip van die heelal.

