Ben Lamm poog om uitgestorwe wesens weer lewendig te maak

By

Ben Lamm, medestigter van Colossal Biosciences, het 'n doelwit gestel om uitgestorwe spesies binne die volgende vyf jaar weer lewendig te maak. Lamm en sy span, in samewerking met die genetikus van Harvard, George Church, fokus hul pogings op die uitwissing van wesens soos die wollerige mammoet, die Tasmaniese tier en die dodo-voël.

Die proses om 'n uitgestorwe dier op te wek behels die wysiging van die DNS van sy naaste lewende familielid om by die uitgestorwe dier se genoom te pas. Vir die wollerige mammoet beteken dit die gebruik van die DNA van die Asiatiese olifant, waaraan mammoete nou verwant is. Deur geteikende wysigings aan die olifant se genoom te maak, hoop die span om 'n embrio te skep wat in 'n lewende surrogaatmoeder gebring kan word, wat lei tot die geboorte van die eerste uitgestorwe dier.

Die uiteindelike doelwit is om hierdie uitgestorwe diere in hul natuurlike habitatte vry te laat, wat bydra tot die herstel van ekosisteme en moontlik klimaatsverandering te versag. Sleutelsteenspesies, soos die wollerige mammoet, het 'n beduidende impak op hul omgewing en hul herinstelling kan positiewe uitwerking op hul ekosisteme hê.

Terwyl die idee om uitgestorwe diere weer lewendig te maak omstrede is, glo baie wetenskaplikes dat dit groot voordele kan inhou, soos om ekosisteme te herstel en klimaatsverandering te vertraag. Die herinvoering van wolwe in die Yellowstone Nasionale Park het byvoorbeeld aansienlike veranderinge aan die landskap tot gevolg gehad en het positiewe uitwerking op gronderosie gehad.

Daar is egter etiese oorwegings om in ag te neem. Mense het histories mammoete uitgebuit en gejag, selfs duisende jare ná hul uitsterwing. Sommige argumenteer dat gegewe die dringendheid van die klimaatkrisis, selfs ambisieuse projekte met 'n lae waarskynlikheid van sukses geregverdig kan word.

Bronne:

- Die grendel: “Entrepreneur Ben Lamm oor die lewe van uitgestorwe diere”

- Getty Images

Definisies:

– Uitsterf: Die proses om 'n uitgestorwe spesie weer tot lewe te bring deur genetiese ingenieurswese en gevorderde tegnologie.

– Genoom: Die volledige stel gene of genetiese materiaal teenwoordig in 'n sel of organisme.

– Sleutelsteen spesies: 'n Spesie wat 'n buitensporige impak op sy omgewing het en 'n kritieke rol speel in die handhawing van die struktuur en funksie van 'n ekosisteem.

– Ekosisteem: 'n Gemeenskap van lewende organismes saam met hul fisiese omgewing, wat as 'n sisteem in wisselwerking tree.

– Opstaan: Om iets wat dood of uitgesterf is weer lewend te maak of te laat herleef.