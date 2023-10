Gemanipuleerde Lewende Materiale: Die skep van volhoubare en responsiewe boumateriaal

Gemanipuleerde lewende materiale, ook bekend as aktiewe en responsiewe materiale, bied die potensiaal vir volhoubare en veelsydige oplossings. Hierdie materiale bestaan ​​uit 'n steier wat met lewende selle bevolk of gebou is wat op stimuli kan reageer, hulself kan onderhou, reguleer of selfs genees. Die selle wat in hierdie materiale gebruik word, kan soorte wees wat maklik is om te groei, soos gis, swamme en sekere bakteriese stamme. Vir hierdie materiale om in hul gemanipuleerde omgewing te floreer, moet hulle egter effektief kan funksioneer in terme van groei en reaksie.

Een opwindende toepassing van gemanipuleerde lewende materiale is in die ontwikkeling van volhoubare boumateriaal. Lewende selle kan gebruik word om beskadigde buitekant van geboue of sypaadjies te herstel deur in die ruimte in te groei en dit te vul. Daarbenewens kan hulle verkleuring op geboue regmaak sonder dat handearbeid of verf nodig is. Die harmonisering van die groeitemperatuur van bakterieë wat in hierdie materiale gebruik word met natuurlike temperatuurskommelings kan egter 'n uitdaging wees.

Om hierdie uitdaging aan te spreek, het 'n span van Caltech onder leiding van Michael Shapiro en Julia Kornfield 'n bakterieë-gebaseerde materiaal ontwikkel wat sonlig strategies kan benut om temperatuur te moduleer. Dit stel die materiaal in staat om proteïenproduksie en selgroei te onderhou, selfs wanneer dit aan temperatuurveranderinge buite die optimale omvang vir bakterieë blootgestel word. Die toepassing van gemanipuleerde lewende materiale as boumateriaal hou groot potensiaal in vir verskeie buitelug-omgewings, van stede tot plattelandse dorpies en individuele huise.

Gemanipuleerde lewende materiale is materiale wat lewende eienskappe besit, óf saamgestel uit selle binne 'n sintetiese materiaal óf geheel en al uit selle en polimere. Hierdie materiale is relatief nuut, met belangstelling in die gebruik van gemanipuleerde selle vir materiale wat die afgelope dekade aansienlik gegroei het. Die vermoë om die groei van 'n materiaal deur ingenieurswese te beheer bied fassinerende moontlikhede, soos selfgenesende vermoëns en die potensiaal vir skaalbare groei.

In terme van die organismes wat gebruik word, werk die span hoofsaaklik met bakterieë, spesifiek E. coli en B. subtilis, aangesien hierdie bakterieë bewys het dat hulle veilig is en 'n goeie verhouding met mense het. Daar is egter ook belangstelling binne die gemanipuleerde lewende materiaal gemeenskap om die gebruik van swamme, soos gis en sampioene, te verken weens hul vinnige groei en sterk strukturele eienskappe.

Die proses om gemanipuleerde lewende materiale te skep, behels die kweek van 'n klein aantal selle in vloeibare media, soos E. coli, wat vinnig repliseer. Die selle word dan deur filtrasie op 'n dun polikarbonaatmembraan neergesit, wat verdere groei en ontwikkeling moontlik maak. Alhoewel hierdie proses suksesvol was met bakterieë, bied die gebruik van menslike selle bykomende uitdagings.

Ten slotte bied gemanipuleerde lewende materiale opwindende moontlikhede vir volhoubare en responsiewe boumateriaal. Die vermoë om die eienskappe van lewende selle te benut, maak nuwe weë oop vir die skep van materiale wat unieke vermoëns het, soos selfgenesing en skaalbare groei. Terwyl die veld nog in die bewys-van-konsep-fase is, wissel die potensiële toepassings van stedelike omgewings tot meer landelike omgewings, wat innoverende oplossings vir verskeie uitdagings bied.