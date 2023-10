Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) Nasionale Laboratorium poog om weefselingenieurswese en biovervaardiging te bevorder

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) Nasionale Laboratorium het 'n nuwe navorsingsgeleentheid aangekondig om die unieke omgewing van die ISS te benut vir die bevordering van weefselingenieurswese en biovervaardiging. Die doel is om ruimtegebaseerde vervaardigings- en produksieaktiwiteite te demonstreer wat terrestriële toepassings in regeneratiewe medisyne kan bevoordeel. Befondsing sal verskaf word om projekkoste, hardeware, integrasiekoste en vlugtoewysing aan die wentelende laboratorium te ondersteun vir verskeie projekte wat deur hierdie navorsingsaankondiging gekies is.

Die ISS National Lab het ten doel om nuwe sakemodelle in 'n lae Aarde-baan (LEO) moontlik te maak deur produksie- en vervaardigingspogings in die ruimte. NASA en die ISS National Lab het die gebruik van die ruimtestasie vir hierdie doeleindes geprioritiseer, en hierdie navorsingsaankondiging strook met hul fokus op die uitbreiding van die geleenthede in hierdie gebied.

Voorstelle word gesoek op die gebied van regeneratiewe medisyne, biovervaardiging en verwante tegnologieë wat voordeel kan trek uit die unieke toestande wat op die ruimtestasie teenwoordig is. Spesifiek, die ISS National Lab is geïnteresseerd in studies wat die voordele van stamselnavorsing in mikroswaartekrag vir terapeutiese toepassings op Aarde ontgin, organoïede of multisellulêre kultuurstelsels demonstreer om menslike siektes te modelleer vir die toets van terapeutika, en bestaande stelsels op die ruimtestasie te ontwikkel of te benut. vir die produksie van weefsels of ander bioversoenbare materiale vir regeneratiewe medisyne.

'n Voorbeeld van die potensiaal van hierdie navorsing is die onlangse suksesvolle biodruk van 'n volledige menslike meniskus in die ruimte deur Redwire Space met behulp van hul opgedateerde BioFabrication Facility. Die mikroswaartekrag-omgewing laat delikate weefsels volwasse en versterk word sonder om onder hul eie gewig ineen te stort, wat dit 'n belowende platform vir biovervaardiging maak. Hierdie prestasie bring ons nader aan die moontlikheid om weefsels en organe in die ruimte te druk vir pasiënte op Aarde en toekomstige ruimtereisigers.

In nog 'n komende missie sal neurale organoïede modelle na die ISS bekendgestel word om die meganismes agter menslike neurodegeneratiewe siektes soos Parkinson se siekte en veelvuldige sklerose beter te verstaan. Deur hierdie siektes in mikroswaartekrag te bestudeer, waar hul aanvang en vordering versnel word, hoop navorsers om biomerkerontdekking te versnel, diagnose te verbeter en geneesmiddelontdekking en -ontwikkeling vir die behandeling van neurodegeneratiewe siektes te bevorder.

Die bevindinge van hierdie ondersoeke sal nie net pasiëntsorg op Aarde verbeter nie, maar sal ook bydra tot die vestiging van 'n robuuste en volhoubare ekonomie in 'n lae Aarde-baan.

Hierdie navorsingsaankondiging volg 'n tweestap-voorstelproses. Die eerste stap, die konsepopsomming, moet op 20 November 2023 plaasvind, en slegs goedgekeurde konsepte sal genooi word om 'n volledige voorstel in te dien. Meer inligting oor die navorsingsaankondiging en 'n komende webinar kan op die ISS National Lab se webwerf gevind word.

Om meer te wete te kom oor die Internasionale Ruimtestasie (ISS) Nasionale Laboratorium en die wetenskap wat dit borg, besoek hul webwerf.

Bronne:

– Internasionale Ruimtestasie Nasionale Lab