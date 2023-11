Nuwe ontdekkings in die bo-atmosfeer van die aarde

’n Span ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het ’n reeks wetenskaplike studies en eksperimente uitgevoer wat lig werp op verskeie aspekte van die ruimte en ons planeet. Een van hul onlangse pogings behels die waarneming en bestudering van luggloei in die Aarde se boonste atmosfeer. Hierdie navorsing is deel van NASA se Atmospheric Waves Experiment (AWE), wat daarop gemik is om ons begrip van ruimteweerveranderinge te verbeter.

Airglow verwys na die ligbande wat snags in die Aarde se atmosfeer waargeneem kan word. Deur luggloed vanaf die uitkykpunt van die ISS te monitor, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in kleinskaalse atmosferiese swaartekraggolwe en hul impak op ruimteweer. Hierdie golwe speel 'n rol in kommunikasie-, navigasie- en opsporingstelsels beide in die ruimte en op die grond.

Deur die Canadarm2-robotarm te gebruik, kon die ruimtevaarders die AWE-loonvrag op die buitekant van die ISS monteer. Vanuit hierdie posisie sal AWE die gedrag van atmosferiese swaartekraggolwe opspoor en ontleed, wat help om ons kennis van hul eienskappe en invloede te bevorder.

Hierdie navorsing het belangrike implikasies vir ruimteweervoorspelling en die ontwikkeling van meer gevorderde voorspellingsmodelle. Deur die dinamika van die Aarde se boonste atmosfeer beter te verstaan, kan wetenskaplikes hul vermoë verbeter om die uitwerking van ruimteweer op verskeie tegnologieë en stelsels te antisipeer en te versag.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is luggloed?

Airglow verwys na die dowwe ligbande wat snags in die aarde se atmosfeer waargeneem word. Dit word veroorsaak deur verskeie prosesse, insluitend chemiese reaksies en interaksies met sonstraling.

Wat is atmosferiese swaartekraggolwe?

Atmosferiese swaartekraggolwe is golwe wat in die Aarde se atmosfeer voorkom as gevolg van die dryfkrag van lugpakkies. Hulle speel 'n rol in atmosferiese sirkulasie en kan weerpatrone beïnvloed.

Wat is ruimteweer?

Ruimteweer verwys na die toestande en steurnisse wat in die ruimte voorkom, hoofsaaklik aangedryf deur veranderinge in die Son se aktiwiteit. Dit kan satelliete, kommunikasiestelsels en kragnetwerke op aarde beïnvloed.

Hoekom is die bestudering van ruimteweer belangrik?

Om ruimteweer te bestudeer is van kardinale belang omdat dit ons in staat stel om die uitwerking daarvan op Aarde te verstaan ​​en te antisipeer. Deur ruimteweervoorspelling te verbeter, kan ons noodsaaklike infrastruktuur beskerm en die veiligheid en betroubaarheid van ons tegnologiese stelsels verseker.