Nuwe missie: Chandrayaan-4 poog om maangrondmonsters terug te bring

Pune: Voortbou op die sukses van Chandrayaan-3, het die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) sy visier op die volgende maansending, Chandrayaan-4, gerig met die ambisieuse doel om grondmonsters van die Maan te haal. Hierdie aankondiging is gemaak deur Nilesh Desai, die Direkteur van Space Applications Centre (SAC/ISRO) tydens die 62ste stigtingsdag-seremonie van die Indiese Instituut vir Tropiese Meteorologie in Pune.

Die Chandrayaan-4-sending sal 'n maanmonster-terugkeer behels, wat 'n groot mylpaal in ruimteverkenning sal wees. Met die doel om monsters van die maanoppervlak terug te bring, beoog ISRO om hierdie prestasie binne die volgende vyf tot sewe jaar te bereik. Die plan behels 'n landingsproses soortgelyk aan dié van Chandrayaan-3, met die sentrale module wat aan die wentelende module koppel voordat dit naby die Aarde se atmosfeer skei. Die herbetredingsmodule sal dan die kosbare vrag van maan se grond en rots terug na die aarde dra.

Nilesh Desai het die behoefte aan twee lanseervoertuie uitgespreek om die missie suksesvol uit te voer. Die modules sal verdeel word in Oordragmodule (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) en Hertoetredingsmodule (RM). TM en RM sou in die maanbaan geplaas word, terwyl TM en LM sou daal om die monster te versamel. Gevorderde tegnologieë en noukeurige beplanning is aan die gang om die haalbaarheid van hierdie missie te verseker.

Benewens Chandrayaan-4, werk ISRO ook saam met die Japannese ruimte-agentskap, JAXA, aan die Lunar Polar Exploration (LuPEX)-projek. Hierdie vennootskap weerspieël die verbintenis van beide agentskappe om wetenskaplike begrip en verkenning buite die aarde te bevorder.

Met Chandrayaan-4 beoog Indië om 'n reusesprong in maanverkenning te neem deur waardevolle monsters van die maan se oppervlak terug te bring. Hierdie missie sal nie net bydra tot wetenskaplike deurbrake nie, maar ook nuwe grense in ruimtenavorsing en samewerking smee.

