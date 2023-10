Indië se Aditya-L1-sending reis suksesvol 9.2 Lakh km na Sun-Earth Lagrange Point

Indië se ruimte-agentskap, die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO), het aangekondig dat die Aditya-L1-sending, 'n ruimte-gebaseerde sonsterrewag, suksesvol verby die Aarde se invloedsfeer beweeg het en tot op hede meer as 9.2 lakh km gereis het. Die ruimtetuig is nou op pad na die Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1), waar dit die Son se atmosfeer en sonaktiwiteit sal bestudeer.

ISRO het opgemerk dat hierdie prestasie die tweede keer is dat hulle 'n ruimtetuig buite die Aarde se invloedsfeer stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending. Daarbenewens is dit die vyfde geleentheid waar ISRO 'n ruimtetuig suksesvol na 'n ander hemelliggaam of plek in die ruimte oorgeplaas het, nadat dit in die verlede drie keer na die Maan en een keer na Mars gedoen is.

Die Aditya-L1-sending is op 2 September in 'n lae Aarde-baan (LEO) gelanseer via die Indiese vuurpyl Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL)-variant. Sedertdien is die ruimtetuig se wentelbaan vier keer inkrementeel verhoog. Soos dit voortgaan op sy trajek na die Lagrangepunt (L1) nadat dit die Aarde se gravitasie-invloedsfeer verlaat het, sal die vaartfase begin. Uiteindelik sal dit in 'n groot stralekrans-baan om L1 ingespuit word, waar die swaartekrag van die Son en Aarde gelyk sal wees, wat die ruimtetuig in staat sal stel om stilstaande te bly in verhouding tot albei liggame.

Die reis vanaf die lansering tot by die L1-punt sal na verwagting ongeveer vier maande duur, wat 'n afstand van ongeveer 1.5 miljoen km van die aarde af sal aflê. Sodra die Aditya-L1-sending sy bestemming bereik, sal dit waardevolle insigte in die Son se dinamika, magnetiese velde en sonvlamme verskaf, wat wetenskaplike navorsing aanhelp en ons begrip van die Son-Aarde-verbinding uitbrei.

Definisies:

– Aditya-L1: Indië se ruimte-gebaseerde sonsterrewagsending wat daarop gemik is om die Son se korona, sonvrystellings en die interplanetêre magneetveld te bestudeer.

– Lagrange Point 1 (L1): 'n Punt in die ruimte waar die gravitasiekragte van die Son en Aarde mekaar balanseer, wat 'n ruimtetuig in staat stel om 'n relatief stabiele posisie te behou terwyl hy die Son waarneem.

– Indian Space Research Organisation (ISRO): Die nasionale ruimte-agentskap van Indië wat verantwoordelik is vir die land se ruimteprogram.

Bronne:

– [Bronartikel](artikel-bron)

– [ISRO se Twitter](isro-twitter)

Let wel: URL's is verwyder om aan die riglyne te voldoen.