Indiese ruimtenavorsingsorganisasie se sonsending bereik son-aarde L1-punt suksesvol

Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het aangekondig dat sy eerste sonsending, Aditya-L1, die Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver suksesvol uitgevoer het en is nou op 'n trajek wat dit na die Sun-Earth L1-punt sal neem . Dit is die vyfde agtereenvolgende keer dat ISRO 'n voorwerp suksesvol oorgedra het op 'n trajek na 'n ander hemelliggaam of plek in die ruimte.

Die Aditya-L1-ruimtetuig is vanaf die Satish Dhawan-ruimtestasie in Andhra Pradesh gelanseer, met die primêre doelwitte om wetenskaplike data te versamel en Indië se sonverkenningspogings te bevorder. Die ruimtetuig is toegerus met die Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS)-instrument, wat reeds begin het om bo-termiese en energetiese ione en elektrone op afstande groter as 50,000 XNUMX km van die aarde af te meet. Hierdie data sal wetenskaplikes help om die gedrag van deeltjies rondom die aarde te ontleed.

Oor sowat 110 dae sal die ruimtetuig deur ’n maneuver in ’n wentelbaan om die Son-Aarde L1-punt ingespuit word. ISRO se suksesvolle missie wys Indië se vooruitgang in ruimtetegnologie en sy verbintenis tot die verkenning van die Son en die uitwerking daarvan op Aarde.

