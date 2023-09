Wêreldruimteweek 2023-vieringe in Indië: Verken ruimte en entrepreneurskap

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gaan 'n verskeidenheid geleenthede aanbied om World Space Week (WSW) 2023 in die hoofstad van die staat te vier. WSW, wat elke jaar van 4 tot 10 Oktober wêreldwyd gevier word, herdenk die lansering van Spoetnik, die eerste kunsmatige satelliet, en die implementering van die Buiteruim-verdrag. Vanjaar se tema vir WSW is 'Ruimte en Entrepreneurskap'.

Om studente en die publiek by ruimteverwante aktiwiteite te betrek, het die Vikram Sarabhai-ruimtesentrum (VSSC), die Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) en die ISRO Traagheidstelselseenheid (IISU) saamgekom om die WSW-geleenthede in Indië te organiseer. Een van die hoogtepunte is 'n al-Kerala-interskole-vasvra oor die tema 'Ruimte', met die voorlopige rondte wat aanlyn op 30 September plaasvind en die finale rondtes wat op 7 Oktober by die VSSC gehou word.

Openbare uitreik is 'n sleutelkomponent van die viering, en verskeie aktiwiteite is beplan. 'n Burgerbekendmakingsprogram sal op 7 Oktober gereël word, spesifiek vir inwoners van Kerala bo die ouderdom van 55. Deelnemers sal die geleentheid kry om 'n klinkende vuurpyllansering te aanskou, die ruimtemuseum te besoek en met ISRO-wetenskaplikes te kommunikeer.

Daarbenewens sal 'n Ope Huis gereël word vir studente en die publiek om die wêreld van ruimtewetenskap te verken. Die Rohini-klasklinkende vuurpyle sal op beide 6 en 7 Oktober om 11.45:XNUMX gelanseer word. Dit sal deelnemers die kans gee om die krag van hierdie vuurpyle van naderby te aanskou.

Verder sal ISRO-wetenskaplikes gedurende die week lange viering lesings oor verskeie ruimtegebaseerde onderwerpe lewer. Hierdie uitreik het ten doel om die studentegemeenskap te inspireer en op te voed.

In samewerking met die vieringe sal 'n eendaagse werkswinkel oor 'Ruimte en Entrepreneurskap' deur die VSSC, LPSC, IISU en die Indiese Instituut vir Ruimtewetenskap en -tegnologie (IIST) aangebied word. Die werkswinkel sal genooide praatjies bevat deur kundiges van ISRO, die Indiese Nasionale Ruimtebevordering en Magtigingsentrum (IN-SPACe), Kerala Space Park, en suksesvolle begin-ups.

Die Wêreldruimteweek 2023-vieringe in Indië beloof om 'n opwindende verkenning van ruimte en entrepreneurskap te wees. Met 'n reeks aktiwiteite wat studente, die publiek en selfs aspirant-entrepreneurs teiken, poog hierdie geleentheid om belangstelling en betrokkenheid in die veld van ruimtewetenskap te bevorder.

