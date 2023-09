ISRO werk daaraan om kontak te bewerkstellig met Chandrayaan-3 se Vikram Lander en Pragyan Rover

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) wend tans pogings aan om weer kontak met die Vikram-lander en Pragiese rover van Chandrayaan-3 te bewerkstellig. Volgens ISRO is beide die Vikram-lander en Pragyan-rover in 'n veilige toestand en is hulle vir byna 'n maand in slaapmodus geplaas. Die organisasie bly hoopvol om kontak te maak met hierdie maanvoertuie.

Chandrayaan-3 is 'n ambisieuse missie wat deur ISRO onderneem word om die maanoppervlak, spesifiek die Suidpool van die maan, te verken. Die Vikram-lander is ontwerp om sagkens op die maanoppervlak te raak, terwyl die Pragiese rover bedoel was om wetenskaplike eksperimente uit te voer en die maangrond te ontleed.

ISRO se huidige pogings het ten doel om die Vikram-lander en Pragyan-rover uit hul slaapmodus wakker te maak. Die vestiging van kommunikasie met hierdie voertuie sal 'n belangrike prestasie wees, aangesien dit ISRO in staat sal stel om hul missie voort te sit en waardevolle wetenskaplike data van die maan in te samel.

Die organisasie het nie die rede vir die onderbreking in kommunikasie met die Vikram-lander en Pragyan-rover bekend gemaak nie. Hulle werk egter aktief daaraan om die situasie reg te stel en kontak te herstel.

Terwyl ISRO voortgaan met sy pogings om kontak met die maanvoertuie te bewerkstellig, wag die wetenskaplike gemeenskap en ruimte-entoesiaste gretig op verdere opdaterings. Die suksesvolle hervestiging van kommunikasie sal 'n belangrike mylpaal in Indië se ruimteverkenningspogings wees en die weg baan vir verdere vooruitgang in maannavorsing.

Bronne:

- Hindustan Times-video's