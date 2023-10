ISRO maak gereed vir diepruimteverkenning: Venus-sending en XPoSat-sending

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) berei voor vir sy komende ondernemings in diepruimteverkenning, met die fokus op sendings na Venus en die X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Hierdie missies kom na die suksesvolle Aditya-L1-sonsending en Chandrayaan-3-maansending.

ISRO-voorsitter S Somanath het onlangs aangekondig dat die sending na Venus ten volle gekonfigureer is, met die nodige loonvrag wat ontwikkel is vir hierdie ambisieuse poging. Venus, wat dikwels na verwys word as die Aarde se tweeling, bied interessante uitdagings. Sy atmosfeer is ongelooflik dig, met 'n atmosferiese druk 100 keer dié van die aarde en belaai met suur verbindings.

Om Venus en Mars te verstaan ​​is van kardinale belang om die faktore te bestudeer wat die Aarde se bewoonbaarheid beïnvloed. Om hierdie planete te verken, kan waardevolle insigte in die evolusie van planetêre liggame verskaf en help om die toestande te bepaal wat 'n planeet bewoonbaar of nie-bewoonbaar maak.

ISRO beplan om sy Venus-sending in die Desember 2024-venster bekend te stel, en gebruik te maak van 'n unieke geleentheid wat voortspruit uit die spesifieke belyning van Aarde en Venus. Hierdie belyning sal eers in 2031 herhaal word. Verskeie lande, insluitend die Europese Ruimte-agentskap, Japan en NASA, het voorheen sendings na Venus onderneem.

Benewens die Venus-missie, konseptualiseer ISRO die X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Hierdie satelliet, ook bekend as ExoWorlds, is ontwerp om ekso-sonplanete waar te neem wat om verre sterre wentel. Met meer as 5,000 100 bekende ekso-planete, insluitend minstens XNUMX met atmosfeer, is daar 'n groot heelal wat wag om verken te word.

As ons vorentoe kyk, sluit ISRO se planne 'n Mars Lander-sending in, hoewel besonderhede tans skaars is. ISRO beoog om nie net ons naburige planete te verken nie, maar ook die moontlikheid om die Mars-oppervlak in die komende jare te verken.

