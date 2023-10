ISRO se komende missies: Shukrayaan na Venus en XPoSat

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) maak gereed vir twee opwindende komende missies – Shukrayaan na Venus en XPoSat. Hierdie missies volg op die suksesvolle Chandrayaan-3 en Aditya L-1 missies, wat ISRO se toewyding aan die bevordering van ruimteverkenning ten toon stel.

XPoSat Missie

ISRO beplan om die X-Ray Polarimeter Satellite, ook bekend as XPoSat, in Desember vanjaar bekend te stel. Hierdie satelliet het 'n unieke doel - om helder X-straalpulsars en sterre te bestudeer wat die einde van hul lewensiklus nader. Deur waardevolle insigte in hierdie astronomiese verskynsels te versamel, sal XPoSat help om ons begrip van die heelal uit te brei.

Shukrayaan Sending

ISRO se Shukrayaan-sending is ontwerp om Venus, die helderste planeet in ons sonnestelsel, te verken. Die sending se wetenskaplike instrumente is reeds gekonfigureer en is gereed vir bekendstelling. ISRO beplan om Shukrayaan in Desember volgende jaar te lanseer, met belangrike wentelbaanmaneuvers geskeduleer vir die volgende jaar. Hierdie noukeurig beplande tydsberekening laat die ruimtetuig toe om Venus te bereik met minimale dryfmiddel, 'n deurslaggewende oorweging aangesien die volgende geskikte lanseervenster eers in 2031 sal kom.

Tydens 'n onlangse toespraak aan die Indian National Science Academy, het ISRO-hoof S. Somanath die belangrikheid van die studie van Venus uitgelig. Met sy dik atmosfeer, uiters hoë atmosferiese druk en geheimsinnige oppervlak bied Venus 'n vyandige omgewing vir verkenning. Om Venus te verstaan ​​kan egter waardevolle insigte verskaf oor die moontlikheid dat die Aarde soortgelyke veranderinge in die verre toekoms sal ondergaan.

Venus: Aarde se naaste buurman

Daar word dikwels na Venus verwys as die Aarde se tweeling vanweë sy soortgelyke grootte en digtheid. Die Europese Ruimte-agentskap se Venus Express, Japan se Akatsuki Venus Climate Orbiter en NASA se Parker Solar Probe het almal voorheen sendings na Venus uitgevoer. ISRO se Shukrayaan-sending sal bykomende kennis bydra oor die Aarde se naaste planetêre buurman en sy interessante eienskappe.

Toekomstige sendings

ISRO het ambisieuse planne vir toekomstige missies. Een so 'n missie is ExoWorlds, 'n satelliet wat ekso-sonplanete sal bestudeer - planete buite ons sonnestelsel wat om ander sterre wentel. Deur te fokus op die bestudering van die atmosfeer van hierdie ekso-planete, veral dié met potensiaal om lewe te ondersteun, poog ISRO om ons begrip van buiteaardse omgewings te verdiep. Daarbenewens is ISRO in die konseptuele stadium van die beplanning van 'n Mars Lander-sending, wat hul langtermyn-verbintenis tot ruimteverkenning demonstreer.

In die algemeen beloof ISRO se komende missies, Shukrayaan en XPoSat, om ons kennis van die heelal uit te brei en moontlik nuwe insigte oor ons eie planeet se toekoms te ontbloot. Met hul toewyding aan wetenskaplike ontdekking, dra ISRO steeds aansienlik by tot die veld van ruimteverkenning.

Bronne:

– TOI (Times of India)