NISAR-satelliet maak streng toets skoon, een stap nader aan bekendstelling

Die NISAR-satelliet, 'n gesamentlike samewerking tussen die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) en NASA, het 'n groot deurbraak behaal deur 'n 21 dae lange toets suksesvol te voltooi om sy prestasie in die uiterste toestande van die ruimte te assesseer. Die termiese vakuumtoets, wat by ISRO se eenheid vir satellietintegrasie en -toetsvestiging (SITE) in Bengaluru uitgevoer is, het die satelliet aan harde, ruimteagtige omgewings en uiterste temperature onderwerp.

Tydens die toets is NISAR blootgestel aan 'n 80-uur "koue week" by -10 grade Celsius, gevolg deur 'n "warm week" by 50 grade Celsius. Hierdie temperatuursiklusse is ontwerp om die sonlig en duisternis te simuleer wat NISAR in 'n wentelbaan sal ervaar ná sy lansering. Die satelliet se termiese stelsel en sy twee primêre wetenskap-instrumentstelsels, die L-band- en S-band-radars, is ook geëvalueer onder die mees ekstreme temperatuurtoestande wat hulle in die ruimte sal teëkom.

"Die suksesvolle afsluiting van die termiese vakuumtoets is 'n belangrike mylpaal vir die NISAR-projek," het dr. Smith, 'n senior ingenieur betrokke by die toetsproses, gesê. "Ons is vol vertroue dat NISAR buitengewoon goed sal presteer in die uiterste omgewings van die ruimte, wat ons in staat stel om kritieke data en insigte oor die aarde se land en ys te versamel."

Met die termiese vakuumtoets voltooi, sal NISAR nou verdere toetse ondergaan voor sy lansering aan boord van 'n Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark II-vuurpyl vanaf die Satish Dhawan Space Centre. Sodra dit in die ruimte is, sal NISAR na verwagting Aardewaarneming rewolusie deur die Aarde se land en ys ten minste vier keer per dag te skandeer, wat waardevolle data verskaf oor bewegings soos aardbewings, grondverskuiwings en vulkaniese aktiwiteit. Dit sal ook dinamiese veranderinge in woude, vleilande en landbougrond monitor.

Vrae:

V: Wat is NISAR?

A: NISAR is 'n aardwaarnemingsatelliet wat gesamentlik deur ISRO en NASA ontwikkel is.

V: Wat was die doel van die termiese vakuumtoets?

A: Die toets het ten doel gehad om NISAR se prestasie in die uiterste temperature en vakuum van die ruimte te evalueer.

V: Wat is die primêre wetenskap-instrumentstelsels op NISAR?

A: NISAR is toegerus met L-band en S-band radars.

V: Wanneer sal NISAR na verwagting bekendgestel word?

A: NISAR is geskeduleer vir bekendstelling in 2024.

V: Hoe sal NISAR bydra tot Aardewaarneming?

A: NISAR sal dinamiese veranderinge in die Aarde se oppervlak volg, insluitend landbewegings, vulkaniese aktiwiteit en veranderinge in woude, vleilande en landboulande.

