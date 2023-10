ISRO Werk aan Tweede Mars-sending, Mangalyaan-2

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) berei voor vir sy tweede sending na Mars, genaamd Mangalyaan-2, byna nege jaar ná die suksesvolle bekendstelling van sy eerste Mars Orbiter-sending. Volgens ISRO-amptenare sal die Mars Orbiter Mission-2 vier loonvragte dra wat interplanetêre stof, die Mars-atmosfeer en die omgewing sal bestudeer.

Die loonvragte vir die sending is tans in verskillende stadiums van ontwikkeling. Onder hulle is die Mars Orbit Dust Experiment, 'n Radio Okkultasie eksperiment, 'n Energetic Ion Spectrometer, en 'n Langmuir Probe en Electric Field Experiment. Hierdie eksperimente sal wetenskaplikes help om die stofvloed by Mars te verstaan, die veronderstelde teenwoordigheid van 'n ring om die planeet te ondersoek en te bepaal of die stof van interplanetêre oorsprong is of van Mars se twee mane af kom.

Die eerste sending, Mangalyaan-1, ook bekend as Mars Orbiter Mission, is op 5 November 2013 gelanseer en het op 24 September 2014 'n Mars-baan suksesvol betree. Oorspronklik ontwerp om slegs ses maande te hou teen 'n koste van $74 miljoen, die Mangalyaan het vir 'n indrukwekkende sewe jaar om Mars wentel. Dit het vyf wetenskaplike loonvragte gedra wat waardevolle insigte verskaf het oor Mars-oppervlakkenmerke, morfologie, die Mars-atmosfeer en eksosfeer.

Een belangrike prestasie van die eerste missie was die ontdekking van "supratermiese" Argon-40-atome in die Mars-eksosfeer, wat insig verskaf het in die potensiële meganismes agter die ontsnapping van atmosfeer vanaf Mars. In April 2022 het die sending egter kommunikasie met die grondstasie verloor weens 'n langdurige verduistering.

Die komende Mangalyaan-2-sending is Indië se tweede poging om Mars te verken. Met nuwe loonvragte en eksperimente beoog ISRO om ons begrip van die Rooi Planeet, sy omgewing en potensiële ruimteverkenningsgeleenthede verder te verdiep.

