ISRO beoog om maanmonsters in die Chandrayaan-4-sending te haal

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het sy visier op 'n nuwe missie, Chandrayaan-4, gerig met die doel om grond- en rotsmonsters van die maanoppervlak te haal. Hierdie ambisieuse onderneming, wat oor vyf tot sewe jaar gereed sal wees, sal 'n belangrike mylpaal in Indië se voortgesette verkenning van die Maan wees.

Tydens 'n geleentheid ter viering van Pune se Indiese Instituut vir Tropiese Meteorologie se 62ste stigtingsdag, het direkteur van ruimtetoepassingsentrum Nilesh Desai besonderhede verskaf oor die komende sending. Daar word verwag dat Chandrayaan-4 'n groter rover en 'n aansienlik groter lander sal hê in vergelyking met sy voorganger, Chandrayaan-3. Die missie sal uit vier modules bestaan: die Oordragmodule, Lander Module, Ascender Module en Re-entry Module, wat almal twee vuurpyle sal benodig vir lansering.

Die plan is vir die Ascender Module om die monsters te versamel nadat dit van die Lander Module geskei is. Sodra die monsters verkry is, sal die Ascender Module saamsmelt met die Re-entry Module, wat dan weer die Aarde se atmosfeer binnegaan in die finale stadium van die sending. Die oordragmodule en herbetredingsmodule sal veral in maanbaan geparkeer bly totdat die monsters gereed is om vervoer te word.

Desai het die vertroue uitgespreek dat ISRO oor die nodige tegnologie en vermoëns beskik om hierdie prestasie te bereik. Hy het ook gesprekke met premier Narendra Modi genoem, wat die agentskap aangemoedig het om groter uitdagings aan te pak.

Benewens die Chandrayaan-4-sending, werk ISRO saam met die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) aan die Lunar Polar Exploration (LUPEX)-sending. LUPEX, wat in 2025 bekendgestel word, het ten doel om die teenwoordigheid van waterys en die kwaliteit daarvan in die Maan se suidpool te ondersoek. Die missie sal ook 'n groter rover insluit.

ISRO se langtermynvisie vir maanverkenning sluit 'n reeks Chandrayaan-sendings in en die doelwit om 'n Indiese ruimtevaarder na die maan te stuur teen 2040. Eerste Minister Modi het amptenare verder opdrag gegee om te werk aan die vestiging van 'n Indiese ruimtestasie teen 2035, wat Indië se aspirasies ten toon stel vir 'n prominente rol in ruimteverkenning.

vrae

1. Wanneer sal die Chandrayaan-4-sending gereed wees?

Die Chandrayaan-4-sending sal na verwagting binne ongeveer vyf tot sewe jaar gereed wees.

2. Hoeveel modules sal by die Chandrayaan-4-missie ingesluit word?

Die Chandrayaan-4-missie sal uit vier modules bestaan: die Oordragmodule, Lander-module, Ascender-module en Herbetredingsmodule.

3. Wat is die doel van die Lunar Polar Exploration (LUPEX)-sending?

LUPEX poog om die teenwoordigheid van waterys in die Maan se suidpool te ondersoek en die oorvloed en kwaliteit daarvan te bepaal.

4. Wat is ISRO se langtermyndoelwitte vir maanverkenning?

ISRO beoog om 'n reeks Chandrayaan-sendings uit te voer terwyl hulle ook daaraan werk om 'n Indiese ruimtevaarder na die maan te stuur teen 2040. Die agentskap beoog ook om 'n Indiese ruimtestasie teen 2035 te vestig.