ISRO om inflight-aborte-toets uit te voer vir Gaganyaan se bemanning-ontsnapstelsel

ISRO, die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie, beplan om 'n invlug-abortetoets van die bemanning se ontsnappingstelsel uit te voer vir sy Gaganyaan menslike ruimtevlugprogram. Die toets sal teen die einde van Oktober uitgevoer word met 'n toetsvoertuig wat spesifiek vir hierdie doel ontwikkel is. Die direkteur van Vikram Sarabhai-ruimtesentrum, S Unnikrishnan Nair, het genoem dat voorbereidings aan die gang is, met alle voertuigstelsels reeds by Sriharikota, die hoofruimtehawe van Indië. Finale samestelling is aan die gang, en die span maak gereed vir die bekendstelling.

Die ontsnappingstelsel word beskou as die belangrikste komponent van die Gaganyaan-sending. Die komende toetsvoertuigbekendstelling, TV-D1, sal die eerste van vier aborteermissies wees wat vir die program beplan word. Dit sal gevolg word deur die TV-D2-sending en die eerste onbemande sending van Gaganyaan (LVM3-G1). Verdere toetsvoertuie-missies en 'n missie met 'n robot-loonvrag word ook beplan. Die bemande missie sal gebaseer wees op die uitkomste van hierdie suksesvolle toetsmissies.

Die toetsvoertuig is 'n enkelfase, vloeibare aandryfvuurpyl wat ontwerp is om die werkverrigting van die bemanning se ontsnappingstelsel by verskillende kritieke Mach-getalle te valideer. Nair het egter genoem dat dit ook vir ander doeleindes, soos ruimtetoerisme, aangewend kan word. Die voertuig sal transoniese toestande bereik, Mach nommer een oorsteek en 'n hoogte van ongeveer 12 km bereik. Die ontsnappingstelsel sal geaktiveer word, wat die voertuig tot ongeveer 20 km aandryf, waarna die bemanningsmodule vrygestel sal word.

Die bemanningsmodule in Gaganyaan is 'n bewoonbare ruimte met 'n aardagtige omgewing vir die bemanning. Dit bestaan ​​uit 'n onderdruk metaal binneste struktuur en 'n nie-druk buite struktuur met 'n termiese beskerming stelsel. Dit huisves bemanningskoppelvlakke, lewensondersteuningstelsels, avionika en vertragingstelsels. Die Gaganyaan-projek het ten doel om Indië se vermoë te demonstreer om 'n bemanning van twee tot drie lede na 'n sirkelbaan van ongeveer 400 km om die Aarde te stuur vir 'n sending wat een tot drie dae duur. Die bemanning sal dan veilig na die aarde terugkeer deur op 'n aangewese plek in die Indiese seewater te land. Die Gaganyaan-sending sal gelanseer word met die Human Rated LVM3 (HLVM3), 'n konfigurasie van die LVM3-vuurpyl wat spesiaal aangepas is om aan menslike graderingsvereistes te voldoen.

Bron: PTI