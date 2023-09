ISRO-voorsitter: Verken Venus-sending om vrae oor die aarde se toekoms te beantwoord

S Somanath, voorsitter van die Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie (ISRO), het onlangs gepraat oor die komende missies van ISRO, en die belangrikheid daarvan beklemtoon om Venus te verken. Somanath het onthul dat daar verskeie missies in die pyplyn is, met Venus wat reeds gekonfigureer is.

Tydens 'n toespraak aan die Indian National Science Academy in Delhi, het Somanath 'n paar belangrike redes uitgelig vir die verken van Venus. Hy het verduidelik dat Venus 'n dik atmosfeer het, met 'n atmosferiese druk 100 keer dié van die Aarde en gevul met sure. Die oppervlak van Venus bly 'n raaisel, want dit is onbekend of dit moeilik is of nie.

Somanath het beklemtoon dat begrip van Venus van kardinale belang is omdat dit insigte in die toekoms van die Aarde kan verskaf. Hy het bespiegel dat die Aarde uiteindelik soos Venus kan word, en deur Venus te bestudeer, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van hoe die Aarde oor tyd kan verander.

Venus is die tweede planeet vanaf die Son en word dikwels na verwys as die Aarde se tweeling vanweë sy soortgelyke grootte en digtheid. Vorige sendings na Venus sluit in ESA se Venus Express (2006-2016) en Japan se Akatsuki Venus Climate Orbiter (sedert 2016). In Februarie 2021 het NASA se Parker-sonsonde sigbare ligbeelde van Venus se oppervlak tydens 'n verbyvlieg geneem.

As ons verby die Venus-missie kyk, het ISRO beduidende mylpale in ruimtetegnologie en verkenning bereik. Die suksesvolle sagte landing van Chandrayaan 3 op die maan-Suidpool is gevolg deur die bekendstelling van die Aditya-L1-sending, wat daarop gemik is om die Son in ongekende detail te bestudeer.

ISRO se pogings het Indië se posisie as 'n wêreldleier in ruimtetegnologie versterk. Die organisasie het mylpale bereik soos die Chandrayaan-sendings, die Mars Orbiter-sending (Mangalyaan) in 2013, en die stigting van AstroSat in 2015, wat Indië se eerste toegewyde astronomiese strewe was.

Om Venus te verken hou groot belofte in om vrae oor die toekoms van die Aarde te beantwoord. Deur die atmosfeer en oppervlak daarvan te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die potensiële veranderinge wat ons planeet in die verre toekoms kan ondergaan.

Bronne:

– Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO)

- Indiese Nasionale Wetenskap Akademie

– NASA