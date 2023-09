Indië se Vikram Lander en Pragyan Rover bly in slaapmodus

Indië se Vikram-lander en Pragyan-rover, deel van die Chandrayaan-3-sending, is steeds in slaapmodus by die Shiv Shakti-punt op die maanoppervlak, aangesien die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) sedert die maannag geen seine van hulle ontvang het nie. geëindig het. Twee weke gelede is beide die lander en rover in slaapmodus gesit, met die hoop dat hulle outomaties sou wakker word soos die Son op die Shiv Shakti-punt opkom.

Die slaapmodus is 'n lae kragtoestand wat die lander en rover toelaat om energie te bespaar en die uiters koue temperature wat gedurende die maannag ervaar word, te oorleef. Dit help ook om die elektronika en instrumente aan boord te beskerm teen potensiële skade. Die besluit om die ruimtetuig in slaapmodus te plaas is geneem om hul oorlewing en lang lewe te verseker.

Die gebrek aan seine van die lander en rover na die maanaand het egter kommer onder ISRO-wetenskaplikes laat ontstaan. Terwyl die slaapmodus bedoel is om outomaties te wees en die ruimtetuig moes wakker geword het soos beplan, is dit moontlik dat sekere tegniese probleme dit verhoed het om te gebeur.

ISRO-voorsitter S Somanath het die voordele en uitdagings uitgelig wat daaraan verbonde is om die lander en rover wakker te maak. Hy het verduidelik dat die wakker word van die ruimtetuig hulle in staat sal stel om hul wetenskaplike eksperimente en data-insameling te hervat. Dit is egter 'n komplekse proses wat behels die vestiging van kommunikasie met die ruimtetuig, die nagaan van sy gesondheid en die versekering dat alle stelsels behoorlik funksioneer.

ISRO-wetenskaplikes werk voort om kommunikasie met die lander en rover te bewerkstellig. Hulle is hoopvol dat die Vikram-lander en Pragyan-rover binnekort sal wakker word en hul sending op die maanoppervlak sal hervat.

Bronne: NDTV en ISRO