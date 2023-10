Die maan se antieke lava-buise kan potensiële terreine vir toekomstige maanbasisse wees

Die Maan was eens 'n geologies aktiewe plek, met bewyse van vulkane, lawastrome en 'n magnetiese veld. Hierdie vorige aktiwiteit het behoue ​​gebly in die Maan se luglose omgewing, wat vandag gesien word as donker afsettings, vulkaniese koepels en kronkelende rille, wat vermoedelik ineengestorte ou lawabuise is. Die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) het onlangs beelde van 'n 48 km lange rille in die Maan se noordelike halfrond geneem.

Lava-buise is nie net op die Maan teenwoordig nie, maar ook op Mars en Mercurius. Hulle vorm wanneer vloeiende lawa afkoel en korse op die oppervlak, wat isolasie vir die lawa binne skep. Hierdie buise kan mettertyd ineenstort as gevolg van seismiese aktiwiteit of impakgebeurtenisse, wat putte en gate skep wat bekend staan ​​as dakvensters.

Die aaneenlopende rille wat deur die LROC waargeneem word, is naby die Gruithuisen K-krater in Oceanus Procellarum, die grootste merrie op die Maan, geleë. Hierdie streek beslaan 4 miljoen vierkante kilometer en kan moontlik die bron wees van die lawavloei wat die rille gevorm het. Wetenskaplikes skat dat die buis in sekere gebiede tot 500 meter in deursnee kan wees. Hierdie bevindinge ondersteun vorige navorsing wat daarop dui dat lawabuise op die Maan groot genoeg kan wees om hele stede te huisves, met sommige wat tot 10 kilometer in breedte en honderde kilometer lank meet.

Stabiele temperature binne hierdie lawabuise, gemiddeld ongeveer 17 °C, maak hulle aantreklike potensiële plekke vir toekomstige maanbasisse. Oppervlaktemperature op die Maan kan wissel van 127 °C gedurende die dag tot -173 °C in die nag. Benewens die verskaffing van 'n kamertemperatuur-omgewing, bied lawabuise ook afskerming teen kosmiese straling, sonvlamme en meteoriet-impakte.

Terwyl die ketting van kuile ​​wat met die rille geassosieer word, ineengestorte putstrukture en dalings in hoogte vertoon, is daar ook verhewe rande waar kuile ​​moet wees, wat vrae laat ontstaan ​​oor die aard van hierdie kenmerke. Navorsers gaan voort om te ondersoek of dit 'n klassieke lawabuis is en of ander geologiese meganika aan die spel is.

