Opwindende ontdekking: Koolstofdioksied gevind op Jupiter se Maan Europa

Sterrekundiges het ’n baanbrekende ontdekking gemaak met behulp van die James Webb-ruimteteleskoop, wat koolstofdioksied op die ysige oppervlak van Jupiter se maan, Europa, identifiseer. Hierdie bevinding kan beduidende implikasies hê vir die soeke na buiteaardse lewe. Die koolstofdioksied wat opgespoor is, het waarskynlik afkomstig van 'n ondergrondse oseaan onder Europa se ysige oppervlak, eerder as om van eksterne bronne soos meteoriete ingebring te word. Die teenwoordigheid van koolstof dui daarop dat Europa se oseaan moontlik die noodsaaklike element vir lewe kan huisves.

Data van die teleskoop het ook aan die lig gebring dat koolstofdioksied die volopste voorkom in 'n spesifieke streek bekend as Tara Regio, wat relatief jonk is in geologiese terme en 'n ontwrigte oppervlak-ys het. Vorige waarnemings met behulp van die Hubble-teleskoop het reeds die teenwoordigheid van see-afgeleide sout in Tara Regio aangedui. Die onlangse ontdekking van koolstofdioksied ondersteun verder die hipotese dat dit van Europa se interne oseaan afkomstig is.

Geronimo Villanueva van NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum verduidelik die belangrikheid daarvan om die chemie van Europa se oseaan te verstaan. "Op aarde hou die lewe van chemiese diversiteit - hoe meer diversiteit, hoe beter," sê hy. “Ons is koolstofgebaseerde lewe. Om die chemie van Europa se oseaan te verstaan, sal ons help om te bepaal of dit vyandiggesind is teenoor die lewe soos ons dit ken, en of dit dalk 'n goeie plek vir lewe is.”

Europa is lank reeds beskou as 'n uitstekende kandidaat om lewe in ons sonnestelsel te huisves. Trouens, NASA beplan die Europa Clipper-sending, wat in 2024 bekendgestel word, om hierdie maan in detail te verken. Die missie sal verskeie verbyvlugte van Europa behels, en uitgebreide data versamel met behulp van 'n reeks instrumente. Dit is daarop gemik om waardevolle insigte te verskaf oor die potensiële bewoonbaarheid van Europa se oseaan en om die moontlikheid te evalueer om uitheemse lewe te vind.

Hierdie ontdekking van koolstofdioksied op Europa is 'n opwindende stap vorentoe in ons begrip van hierdie intrigerende maan. Dit versterk die oortuiging dat Europa beduidende potensiaal het om lewe te ondersteun en beklemtoon die behoefte aan verdere verkenning om die geheimenisse van hierdie ysige wêreld te ontrafel.

Bron: News18.com