Ontwerp vir 'n toekoms in die ruimte: skep leefbare omgewings anderkant die aarde

In die strewe om kolonies op die maan en uiteindelik Mars te vestig, werk argitekte en ontwerpers daaraan om bewoonbare omgewings te skep wat gerief bied en heimwee verlig vir ruimtevaarders wat lang ruimtereise onderneem. Valentina Sumini, 'n argitek en ingenieur, was aan die voorpunt van hierdie opkomende veld bekend as ruimte-argitektuur.

Sumini se navorsing, in samewerking met die Europese Ruimte-agentskap en NASA, behels die onderhoude van ruimtevaarders om hul ervarings te verstaan ​​en die ontwerp van ruimtehabitatte wat hul behoeftes aanspreek. Ruimtevaarders voel dikwels heimwee en ontkoppel van die aarde, so Sumini poog om interieurs te skep wat bevorderlik is vir menslike bewoning. Dit behels die inkorporering van elemente van die natuur en die skep van meeslepende omgewings wat die besienswaardighede en geluide van die Aarde simuleer.

Om stres en heimwee te bekamp, ​​het Sumini se spanne 'n peul ontwerp wat intydse data van 'n wildreservaat in pyp, wat ruimtevaarders 'n virtuele ervaring bied om deur die natuur omring te word. Sy put inspirasie uit lewe op aarde in haar ontwerpe vir lewe van die aarde af, deur algoritmes te gebruik wat op wortelgroei gebaseer is en die swermgedrag van bye te herhaal. Sumini het ook 'n handvrye eksoskelet ontwikkel, geïnspireer deur 'n seeperdstert, wat beweeglikheid en behendigheid verbeter vir ruimtevaarders wat in mikroswaartekrag werk.

Sumini se navorsingspanne toets hul ontwerpe in uiterste omgewings wat lyk soos toestande op die maan en Mars, soos die hange van 'n Hawaiiaanse vulkaan en die poolys van Svalbard. KI, robotte en 3D-drukkers sal 'n deurslaggewende rol speel in die bou van geboue en kweekhuise op hierdie buiteaardse oppervlaktes, wat die oorlewing van toekomstige inwoners verseker.

Alhoewel daar geen "Planeet B" is nie, glo Sumini dat die verkenning van die ruimte waardevolle insigte en tegnologiese vooruitgang kan verskaf wat op lewe op aarde toegepas kan word. Die reis na die vestiging van gemeenskappe op ander planete is 'n navorsingspoging wat die grense van menslike vermoëns verskuif en eendag kan lei tot lewende gemeenskappe op Mars.

Bronne:

– Ray Edgar. (21 September 2023). Ontwerp vir 'n toekoms in die ruimte: Skep leefbare omgewings buite die Aarde. Onttrek van [bron]