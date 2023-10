'n Nuwe Wet van Fisika ondersteun die Gesimuleerde Heelalhipotese

Fisikus Dr. Melvin Vopson van die Universiteit van Portsmouth het 'n nuwe wet van fisika voorgestel wat ondersteuning verleen aan die teorie dat ons heelal 'n gesimuleerde werklikheid is. Deur op die veld van inligtingsfisika te gebruik, stel dr. Vopson voor dat fisiese werklikheid uit stukkies inligting saamgestel is. Sy jongste navorsing, gebaseer op beginsels van termodinamika en inligtingsdinamika, het implikasies oor verskeie wetenskaplike dissiplines, insluitend biologie, atoomfisika en kosmologie.

Die gesimuleerde heelalhipotese stel voor dat wat ons as werklikheid ervaar eintlik 'n kunsmatige konstruk is, soortgelyk aan 'n rekenaarsimulasie. Hierdie teorie is gewild onder prominente figure soos Elon Musk en is gewortel in die veld van inligtingsfisika, wat die fisiese werklikheid beskou as fundamenteel saamgestel uit inligtingsstukke.

Dr. Vopson se baanbrekersnavorsing het tot baanbrekende bevindinge gelei. Hy het voorheen 'n studie gepubliseer wat aantoon dat inligting massa het en dat elementêre deeltjies inligting oor hulself stoor, net soos DNA genetiese inligting stoor. In sy jongste werk het dr. Vopson die tweede wet van inligtingsdinamika gevestig, wat die konvensionele begrip van genetiese mutasies uitdaag en nuwe insigte verskaf in velde soos genetiese navorsing, evolusionêre biologie en virologie.

Verder het die nuwe wet implikasies in atoomfisika, wat die gedrag van elektrone in multi-elektronatome verduidelik. Dit werp lig op verskynsels soos Hund se reël en bied 'n beter begrip van die stabiliteit van chemikalieë. In kosmologie word getoon dat die tweede wet van inligtingsdinamika 'n kosmologiese noodsaaklikheid is, wat die geldigheid daarvan in 'n adiabaties uitdyende heelal ondersteun.

Dr Vopson se navorsing dui ook op 'n verband tussen inligting en die struktuur van die heelal. Hy voer aan dat inligting die fundamentele bousteen van die heelal is en selfs die ontwykende donker materie kan wees wat 'n beduidende deel van die heelal uitmaak. Hierdie beginsel, bekend as die massa-energie-inligting-ekwivalensie, word ondersteun deur die tweede wet van inligtingsdinamika, wat daarop dui dat inligting 'n fisiese entiteit is gelykstaande aan massa en energie.

Dr. Vopson se werk dui op 'n beduidende vooruitgang in die studie van die gesimuleerde heelalhipotese, wat dit van die gebied van filosofie na hoofstroomwetenskap verskuif. Verdere empiriese toetsing, soos eksperimente om die bestaan ​​van die vyfde toestand van materie te bevestig, sal nodig wees om die implikasies van hierdie nuwe wet van fisika volledig te ondersoek.

Bron: Universiteit van Portsmouth