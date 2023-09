New York City Metropolitaanse Area sink, verhoogde vloedrisiko

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van NASA se Jet Propulsion Laboratory en Rutgers Universiteit gedoen is, het aan die lig gebring dat die New York City-metropolitaanse gebied stadig besig is om te sink, wat ’n groter risiko vir oorstromings inhou. In die loop van sewe jaar, van 2016 tot 2023, het die navorsers bevind dat die streek teen 'n gemiddelde tempo van 0.06 duim per jaar sink. Die studie het interferometriese sintetiese apertuurradar gebruik om die vertikale landbeweging te meet en die topografie van die land te ontleed.

Die wetenskaplikes het opgemerk dat baie van die waargenome sinking plaasgevind het in gebiede waar die grond verander is, soos deur grondherwinning en die bou van stortingsterreine. Hierdie wysigings het die grond onder die daaropvolgende geboue losser en meer saamdrukbaar gemaak, wat gelei het tot groter sink. Die studie het geïdentifiseer dat Arthur Ashe-stadion, gebou op 'n stortingsterrein in die Flushing-woonbuurt van Queens, die vinnigste sink teen 0.18 duim per jaar. In teenstelling hiermee styg die Woodside-woonbuurt in Queens eintlik teen 'n tempo van 0.27 duim per jaar.

Buite New York City is gevind dat die gemeenskappe van Newark, Kearny en Harrison in New Jersey ook besig is om te sink, hoewel die studie nie spesifieke sinkkoerse vir hierdie liggings verskaf het nie. Verder, LaGuardia Lughawe, geleë langs Flushing Bay in Queens, sink teen ongeveer 0.15 duim per jaar. Hierdie insinking is kommerwekkend aangesien die lughawe in die middel van 'n $8 miljard-opknapping is om bestaande kwessies aan te spreek en potensiële oorstromings te versag.

Die navorsers het beklemtoon dat die sinking 'n bedreiging vir die metropolitaanse gebied inhou, veral in die lig van die stygende seevlakke. Die seevlak by The Battery, 'n park in Manhattan, het sedert die 0.12's teen 'n tempo van 1900 duim per jaar gestyg. In meer onlangse jare het die koers toegeneem tot 0.17 duim per jaar. Met voortdurende styging in die seevlak, het stormstuwings wat verband hou met erge weersomstandighede, soos Superstorm Sandy in 2012, meer vernietigend geword. Hierdie sink, gekombineer met die verhoogde risiko van oorstromings, beklemtoon die behoefte aan versagtingstrategieë in kusgebiede van New York Stad.

Alhoewel die studie kommer bring, bied dit ook 'n paar positiewe bevindings. Daar is ontdek dat die woonbuurte Oos-Williamsburg in Brooklyn en Woodside in Queens besig is om te styg. Wetenskaplikes het die styging in Oos-Williamsburg toegeskryf aan die dreinering van olie uit Newton Creek, wat tussen Queens en Brooklyn in die Oosrivier vloei. In die algemeen dui die studie egter daarop dat baie dele van New York Stad, insluitend laer Manhattan, Brooklyn, Queens en Long Island, insakking ervaar en bydra tot die toekomstige vloedrisiko's.

