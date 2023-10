The Quest for Metallic Waterstof: Wetenskaplikes is nader aan die skep van 'n baanbrekende materiaal

Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer met die idee van metaalwaterstof - 'n vorm van waterstof wat metaaleienskappe soos die gelei van elektrisiteit vertoon. Teoretiese fisici het sy bestaan ​​sedert die laat 1800's gepostuleer, en die teenwoordigheid daarvan in hemelliggame soos Jupiter dui daarop dat dit moontlik is om metaalwaterstof onder spesifieke omstandighede te skep. Die herskepping van hierdie toestande op Aarde het egter geblyk uiters uitdagend te wees.

In 1935 het fisici Eugene Wigner en Hillard Bell Huntington voorgestel dat waterstof metaalagtig kan word onder hoë druk van 25 gigapascal (GPa). Daaropvolgende eksperimente het beweer dat hulle metaalwaterstof produseer, maar hul resultate is met skeptisisme begroet weens metingskwessies en 'n gebrek aan reproduceerbaarheid.

Een deurbraak het in 2019 gekom toe 'n studie die skepping van halfmetaalwaterstof teen 350 GPa gerapporteer het. Hierdie prestasie is moontlik gemaak deur 'n diamantaambeeldsel te gebruik om druk op die waterstofmolekules uit te oefen. Eksperimente het getoon dat soos die druk toegeneem het, het die waterstofmolekules oorgeskakel na vaste waterstof voordat dit uiteindelik uitmekaar gebreek het om 'n alkalimetaal met 'n enkele valenselektron te vorm.

Terwyl vaste metaalwaterstof nog nie bereik is nie, het navorsers die verdonkering van waterstofmonsters waargeneem, wat 'n sluiting van die "bandgaping" aandui - die spasie tussen die geleidingsone en die valensband. Die metaaltoestand van waterstof kan interessante eienskappe hê, soos om 'n vloeistof en 'n supergeleier te wees.

Die tegnologiese uitdagings om suiwer metaalwaterstof te skep, maak dit egter onwaarskynlik dat dit binnekort in die industrie gebruik sal word. In plaas daarvan ondersoek wetenskaplikes hidrides, wat verbindings is wat van 'n metaal en waterstof gemaak word. Hidriede het belofte getoon as supergeleiers onder laer druk as suiwer waterstof, hoewel hulle steeds nie lewensvatbaar is vir praktiese toepassings nie.

Die soeke na metaalwaterstof duur voort, aangedryf deur die potensiaal vir baanbrekende ontdekkings en vooruitgang in velde van elektronika tot energieproduksie. Alhoewel die uitdagings beduidend is, bly wetenskaplikes hoopvol dat metaalwaterstof eendag 'n werklikheid sal word.

