Swaartekrag is 'n konsep waarmee die meeste van ons bekend is - die krag wat voorwerpe aftrek na die Aarde toe. Maar is swaartekrag werklik 'n krag? Die antwoord op hierdie vraag is nie so eenvoudig as wat dit mag lyk nie.

Om te verstaan ​​of swaartekrag 'n krag is of nie, moet ons eers definieer wat 'n krag is. 'n Krag is iets wat 'n vrye liggaam kan laat beweeg of vervorm. Wanneer ons 'n motor uit 'n sneeubank stoot of 'n waatlemoen met 'n voorhamer slaan, is dit albei voorbeelde van kragte. Aangesien voorwerpe val wanneer hulle laat val word, wil dit voorkom asof swaartekrag inderdaad 'n krag is.

Swaartekrag is die eerste keer in die middel van die 1600's deur Isaac Newton op 'n kwantitatiewe wyse beskryf. Hy het die wiskundige wette uitgewerk wat die gravitasie-aantrekking tussen twee liggame beheer. Hierdie wette het afgehang van die massa van elke voorwerp en die afstand tussen hulle.

Ten spyte van die sukses van Newton se vergelykings, was hy nooit heeltemal tevrede met sy teorie nie. Hy het gesukkel met die idee van "aksie op 'n afstand" en die gebrek aan 'n duidelike meganisme wat astronomiese liggame verbind het. Sy vergelykings was egter steeds in staat om die bewegings van planete en komete akkuraat te voorspel.

In 1915 het Albert Einstein sy eie teorie van swaartekrag bekendgestel, wat drasties verskil van Newton s'n. Einstein het voorgestel dat swaartekrag die vervorming van ruimtetyd was wat deur swaar voorwerpe veroorsaak word. In sy teorie was swaartekrag nie 'n krag nie, maar 'n resultaat van die meetkunde van ruimtetyd.

Alhoewel Einstein se swaartekragteorie algemeen aanvaar word, is dit ook bekend dat dit onvolledig is. Dit slaag nie daarin om swaartekrag op die subatomiese skaal te beskryf nie, wat nie-fisiese oneindighede voortbring. Wetenskaplikes het probeer om ’n teorie van kwantumswaartekrag te ontwikkel wat die beginsels van swaartekrag met dié van kwantummeganika kombineer, maar geen suksesvolle teorie is nog bedink nie.

In die wêreld van kwantummeganika word kragte deur deeltjies oorgedra. In die geval van elektromagnetisme word die krag deur fotone gedra. Net so, in teorieë van kwantumswaartekrag, beoog wetenskaplikes kragdraende deeltjies genaamd "gravitone" wat tussen subatomiese deeltjies spring, wat hulle laat beweeg. Op die kwantumskaal gedra swaartekrag soos 'n krag soortgelyk aan elektromagnetisme.

So, is swaartekrag 'n krag? Die antwoord is nie duidelik nie. In die eenvoudigste definisie van die woord kan swaartekrag as 'n krag beskou word. Volgens Einstein se teorie is swaartekrag egter die vervorming van ruimtetyd wat deur massiewe voorwerpe veroorsaak word. Miskien het ons 'n punt bereik waar ons aanvaar dat swaartekrag net is wat dit is, sonder om dit definitief te kategoriseer as 'n krag of 'n vervorming van ruimtetyd.

Ten slotte, die vraag of swaartekrag 'n krag is, is 'n komplekse een. Alhoewel dit kenmerke van 'n krag vertoon, word dit ook beskryf as 'n vervorming van ruimtetyd in Einstein se teorie. Wetenskaplikes gaan voort om teorieë oor kwantumswaartekrag te verken en te ontwikkel om swaartekrag op subatomiese vlak te verstaan.

Definisies:

1. Swaartekrag – die krag wat voorwerpe na mekaar toe aantrek, veral die krag wat voorwerpe na die middel van die Aarde toe aantrek.

2. Krag – iets wat 'n vrye liggaam kan laat beweeg of vervorm.

Bronne:

– Bronartikel: [Bron]

- Definisie van swaartekrag: Oxford English Dictionary

– Definisie van krag: Oxford English Dictionary