Aarde se soliede ysterkern: verbasend sag en smeebaar

Daar is gevind dat die aarde se soliede ysterkern, wat sowat 5,100 XNUMX kilometer onder ons voete geleë is, onverwagte eienskappe besit. In teenstelling met die vorige aanname van 'n gladde en rigiede kern, het onlangse studies aan die lig gebring dat die binneste sfeer van ons planeet eintlik tekstuur het en eienskappe vertoon soortgelyk aan sagte metale soos lood. Navorsers glo nou dat hulle die rede agter hierdie sagtheid ontdek het: die beweging van atome binne die kern.

Wetenskaplikes van Sichuan Universiteit in China, saam met kollegas van die Verenigde State, het rekenaarsimulasies en laboratoriumeksperimente uitgevoer om die gedrag van ysteratome binne die Aarde se binnekern te ondersoek. Hulle het gevind dat die styfgepakte ysteratome in die kern se seskantige roosterstruktuur posisies verander sonder om die onderliggende metaalstruktuur te versteur. Hierdie atoombeweging laat die kern toe om meer smeebaar en minder styf te word, wat dit swakker maak teen skuifkragte.

Die span het 'n superrekenaar en 'n masjienleeralgoritme gebruik om 'n groter atoomomgewing van meer as 10,000 XNUMX atome te simuleer, wat 'n meer omvattende oorsig van die roosterdinamika bied. Data van hoëdruk-temperatuur laboratoriumeksperimente, wat die toestande van die aarde se binnekern herhaal, is in die simulasies ingesluit. Die resultate het getoon dat die ysteratome kollektiewe beweging ondergaan, waar een atoom uit sy ewewigsposisie spring en sy naburige atome saamstoot. Hierdie verspreiding vind vinnig plaas oor pikosekondes sonder om die roosterstruktuur te ontwrig, wat die ysterkern toelaat om soos 'n uiters sagte vaste stof op te tree.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie bevindinge op teoretiese berekeninge gebaseer is, aangesien wetenskaplikes nie die Aarde se binnekern direk kan monster nie. Hulle pas egter goed by seismiese waarnemings. Hierdie navorsing werp lig op die fundamentele meganismes wat bydra tot die dinamiese prosesse en evolusie van die Aarde se binnekern.

Titel: Aarde se soliede ysterkern: verbasend sag en smeebaar

Bron: [Studie gepubliseer in PNAS, 2023]