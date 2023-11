Ierland se eerste satelliet vertrek na die ruimte

Na jare se harde werk en samewerking, berei Ierland voor om die ruimte van die ruimte te betree met die bekendstelling van die Educational Irish Research Satellite 1 (EIRSAT-1) in November. Hierdie baanbrekende gebeurtenis is 'n belangrike mylpaal vir die land se ruimtebedryf en is 'n bewys van die toewyding en kundigheid van die studente van University College Dublin (UCD).

Onder leiding van die European Space Agency (ESA) Education-program het die studente van UCD 'n reis onderneem om hul eie satelliet te bou deur die Fly Your Satellite! inisiatief. Die projek het in 2017 begin toe hul voorstel om 'n CubeSat vir gammastraal-astronomie te ontwikkel, aanvaar is.

EIRSAT-1 is 'n twee-eenheid CubeSat toegerus met drie eksperimente, of 'loonvragte'. Die primêre loonvrag, GMOD, is 'n gammastraalverklikker wat sal delf in die studie van gammastraaluitbarstings, wat die kragtigste ontploffings in die heelal is. Boonop dra die satelliet sekondêre loonvragte vir navorsing oor termiese deklaag en ruimtetuigoriëntasiebeheerstelselontwikkeling.

Die samewerking tussen UCD en ESA was instrumenteel in die suksesvolle voltooiing van die EIRSAT-1-projek. Die universiteit se kundigheid in ruimtewetenskap en astrofisika het ESA se ervaring in die ontwikkeling en toetsing van klein ruimtetuie perfek aangevul. Oor die afgelope ses jaar het die studente saam met ESA-kundiges gewerk en die satelliet by ESA-fasiliteite in België en ander plekke ontwerp, gebou en getoets.

Die reis eindig egter nie met die satelliet se konstruksie nie. Die Vlieg jou satelliet! program het ten doel om studente bloot te stel aan die volle lewensiklus van 'n ruimtesending. Daarom het die studente opleiding in ruimtetuig-kommunikasie en -operasiesprosedures by ESA Akademie se opleidingsentrums ontvang. Hulle het ook noodsaaklike ruimte-infrastruktuur by UCD gevestig, insluitend 'n skoonkamer en missiebeheer, waar toekomstige studente sal oefen om EIRSAT-1 te bedryf sodra dit in 'n wentelbaan is.

Nie net is EIRSAT-1 'n merkwaardige prestasie vir Ierland se ruimte-onderrig nie, maar dit het ook unieke regulatoriese uitdagings gestel. ESA het nou saam met Ierse owerhede gewerk om EIRSAT-1 wettiglik as Ierland se eerste satelliet te vestig. Hierdie samewerking en ondersteuning demonstreer die toewyding van ESA om die groei van die ruimtesektor in verskillende lande te bevorder.

Terwyl die satelliet sy reis na Vandenberg-lugmagbasis in Kalifornië onderneem, vul opgewondenheid en trots die harte van al die betrokkenes. Bekendstelling is geskeduleer vir 29 November, en die studente van UCD is gereed om hul ingenieursvaardighede te demonstreer deur EIRSAT-1 as 'n behoorlike missiebeheerspan te bedryf.

